В подмосковном Долгопрудном загорелся ангар на площади 1,6 тыс. кв. м

В подмосковном Долгопрудном загорелся ангар. Площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее строение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве заявили, что быстрому распространению пожара способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Первоначальная площадь пожара оценивалась в 600 кв. м.

По последним данным МЧС, в тушении огня участвуют более 70 человек и 22 единицы техники. Причина возгорания не уточняется. Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел по адресу: г. о. Долгопрудный, пр. Строителей, д. 3. Речь идет о пункте приема мусора.