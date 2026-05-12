Российские силы ПВО за восемь часов сбили 40 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 9:00 до 17:00 мск уничтожили 40 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областями и Республикой Крым. Точное число перехваченных БПЛА по каждому региону в ведомстве не привели.

С начала дня над российскими регионами уничтожен 31 беспилотник. Из них четыре — с 7:00 до 9:00 мск, остальные — с 00:00 до 7:00 мск. Среди регионов, где сбивали беспилотники, указаны Ростовская, Волгоградская, Воронежская и Белгородская области.