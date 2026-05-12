В Китае разработали пилотируемого робота-трансформера GD01

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics презентовала пилотируемого робота-трансформера GD01. Его будут выпускать серийно и использовать в качестве гражданского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Высота GD01 более чем в два раза превышает средний рост взрослого человека. Вес робота с учетом пилота составляет около 500 кг. Как уточнили в компании, цена трансформера начинается от 3,9 млн юаней (около $574 тыс.).

Робот способен передвигаться на двух ногах, а также на четырех конечностях, вывернувшись на спину. Внутри корпуса трансформера расположено специальное кресло для управления, оснащенное средствами защиты.