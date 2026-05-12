Во Владикавказе выставили на аукцион квартиру в историческом центре города
На электронный аукцион выставлена квартира во Владикавказе, которая является объектом культурного наследия. Она выставлена на продаже в рамках банкротства ПАО АКБ «1Банк», сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Квартира находится в здании 1906 года постройки на пересечении улицы Миллера и переулка Павловский. Она имеет две комнаты, площадь составляет 63,2 кв. м и располагается на втором этаже.
Начальная цена лота составляет 5,4 млн руб. Шаг аукциона — 164,7 тыс. руб. Прием заявок проводится до 16 июня. Торги состоятся 17 июня.