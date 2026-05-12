Бывшую жену бизнесмена Ризныка обвинили в организации игорного бизнеса

Кунцевский районный суд Москвы 8 мая отклонил ходатайство следствия об аресте художницы и дизайнера интерьеров Яны Ризнык. Ее обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с извлечением дохода более 1,5 млн руб. Это следует из данных картотеки суда.

Источники РБК в правоохранительных органах уточнили, что вместо отправки в СИЗО Ризнык назначили домашний арест. Само дело возбудили в апреле, а 6 апреля фигурантку задержали после того, как она пришла к следователю. Подробности дела неизвестны.

Яна Ризнык в декабре 2025 года заявила в эфире передачи «Пусть говорят», что ее бывший муж — миллиардер Андрей Ризнык — преследует ее и похитил сына. Также она рассказала о «рейдерском захвате» торгового центра «Беловежский». Согласно картотеке Арбитражного суда, после развода супруги разделили акции ТЦ поровну — по 50%, однако в декабре 2024 года Мособлсуд отменил раздел и признал Андрея Ризныка владельцем 100% акций.

Никита Черненко