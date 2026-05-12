ООН: в конфликте Пакистана с Афганистаном за три месяца погибли 372 мирных жителя

В ходе войны между Пакистаном и Афганистаном в период с января по март 2026 года погибли 372 мирных афганца, ранены еще 397 человек, следует из отчета, опубликованного Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По подсчетам ООН, из общего числа погибших и раненых 554 человека составили гражданские мужчины, 72 — женщины, 143 — дети. Как отметили эксперты, более половины зафиксированных смертей произошло в результате авиаудара Пакистана по наркологической больнице в Кабуле 16 марта. До атаки на эту больницу, где находились только мужчины, более половины гражданских жертв в Афганистане приходилось на женщин и детей.

Цифры, зафиксированные МООНСА за три месяца военного конфликта 2026 года, значительно превышают все показатели гражданских жертв, зарегистрированные с 2011 года в ходе всех обострений пакистано-афганских отношений. При предыдущем конфликте в октябре 2025 года с обеих сторон погибло в общей сложности 87 гражданских лиц.

Елизавета Труфанова

Фотогалерея

Ситуация на афгано-пакистанской границе

Припаркованные вдоль дороги грузовики у города Торкхам на афгано-пакистанской границе

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Местные жители на грузовике у пограничного перехода в пакистанском Чамане

Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Афганские военные у границы в провинции Хост

Фото: Saifullah Zahir / AP

Стоянка грузовиков у пограничного перехода в пакистанском Чамане

Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

Взрыв снаряда в приграничном районе недалеко от пакистанского города Чаман

Фото: H. Achakzai / AP

Водители грузовиков спасаются от жары в пробке у пакистанского города Джамруд

Фото: Qazi Rauf / AP

Грузовики на границе у пакистанского города Торкхам

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Жители Кандагара несут тело мужчины, погибшего во время удара Пакистана по приграничному району Спин-Болдак

Фото: Stringer / Reuters

Последствия авиаудара в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар

Фото: Stringer / Reuters

Раненый пакистанец в Чамане

Фото: H. Achakzai / AP

Обед во время пробки на границе у города Торкхам

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Афганские беженцы на закрытом пограничном переходе

Фото: AP

