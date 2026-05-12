ООН: в конфликте Пакистана с Афганистаном за три месяца погибли 372 мирных жителя

В ходе войны между Пакистаном и Афганистаном в период с января по март 2026 года погибли 372 мирных афганца, ранены еще 397 человек, следует из отчета, опубликованного Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По подсчетам ООН, из общего числа погибших и раненых 554 человека составили гражданские мужчины, 72 — женщины, 143 — дети. Как отметили эксперты, более половины зафиксированных смертей произошло в результате авиаудара Пакистана по наркологической больнице в Кабуле 16 марта. До атаки на эту больницу, где находились только мужчины, более половины гражданских жертв в Афганистане приходилось на женщин и детей.

Цифры, зафиксированные МООНСА за три месяца военного конфликта 2026 года, значительно превышают все показатели гражданских жертв, зарегистрированные с 2011 года в ходе всех обострений пакистано-афганских отношений. При предыдущем конфликте в октябре 2025 года с обеих сторон погибло в общей сложности 87 гражданских лиц.

Елизавета Труфанова