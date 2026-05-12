Губернатор Севастополя: защита ценностей не должна оборачиваться цензурой

Защита духовно-нравственных ценностей в интернет-пространстве должна идти рука об руку со свободой творчества и сохранением доступа к культурному наследию прошлых эпох. Об этом заявил на заседании итоговой коллегии Министерства культуры РФ губернатор Севастополя и глава профильной комиссии Госсовета Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Севастополя и глава профильной комиссии Госсовета Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Севастополя и глава профильной комиссии Госсовета Михаил Развожаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Очень легко в этом вопросе скатиться к тотальной цензуре и вкусовщине — и этого допустить нельзя. Нельзя скатиться в крайности и допустить ошибки, которые допускались в прошлом. Мы прекрасно помним, какие были уроки в истории нашей страны, и здесь всегда нужен баланс»,— отметил господин Развожаев.

По его мнению, запрет контента, который сочтут не соответствующим традиционным ценностям, может подтолкнуть интернет-индустрию к уходу «в тень». Новые меры регулирования в первую очередь затрагивают легальные онлайн-сервисы, вследствие чего пользователи могут активнее обращаться к пиратским ресурсам, предупредил губернатор.

Михаил Развожаев также обратил внимание на недостатки правоприменительной практики. Если на первом этапе под запрет попадали материалы с пропагандой педофилии или экстремистских идей, то теперь такая мера может коснуться значимых произведений прошлых десятилетий и даже веков, отражающих дух своего времени, отметил губернатор.

«Наша общая задача — власти, экспертного сообщества, граждан — с помощью открытого диалога, конструктивного сотрудничества выбрать наилучший путь защиты традиционных духовно-нравственных ценностей»,— резюмировал господин Развожаев. По его словам, в ближайшее время комиссия Госсовета по культуре изучит вопрос о применении новых требований к произведениям искусства, в том числе фильмам и сериалам, а также займется разработкой предложений по совершенствованию правоприменительной практики.

Моника Симонян