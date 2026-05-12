Лавров указал на колониальные методы Запада при требовании прекратить закупки российской нефти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада оказывают давление на другие страны, требуя прекратить закупки российской нефти. Индия, отметил господин Лавров, на это не поддается.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

«И это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методы. Можно описать это по-разному. Но мы говорим о методах эксплуатации других. Не все поддаются такому давлению. Индия неоднократно заявляла, что сама будет определять, у кого закупать энергоресурсы»,— сказал Сергей Лавров в интервью RT.

Господин Лавров подчеркнул, что для западных стран выгодно, чтобы другие были заняты «разжиганием вражды друг с другом» вместо сосредоточения на иных задачах: в том числе развитии евразийской континентальной интеграции. «Запад этого совершенно не хочет. Запад хочет устанавливать свои собственные правила в Евразии»,— заключил российский министр.

Лусине Баласян