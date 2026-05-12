Минкультуры: в 2026 году поддержку окажут 140 отечественным фильмам

Министерство культуры планирует в 2026 году оказать государственную поддержку созданию не менее 140 отечественных кинокартин. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на итоговой коллегии ведомства, посвященной результатам работы в 2025 году.

Как отметила глава Минкультуры, в прошлом году объем государственной помощи кинематографистам был выше: поддержку получили 154 фильма. В их число вошли 50 игровых, 63 неигровых и 41 анимационный проект.

«В 2025 году общие сборы российского проката достигли 50,7 млрд рублей. Десять отечественных картин преодолели порог в миллиард рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее 140 отечественным кинофильмам», — сказала Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что развитию кинематографа министерством уделяется особое внимание. На регулярной основе проводятся отборы на поддержку производства игрового авторского кино, фильмов для детей и юношества, документального кино и анимации.

«Важно, что все подаваемые проекты должны соответствовать приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства на соответствующий год, утверждаемым министерством культуры, а также целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей», — добавила министр.

Госпожа Любимова также напомнила, что по инициативе ведомства в 2024 году Фондом кино были открыты центры развития документального кино «Форпост». Их цель — возрождение лучших традиций отечественного документального кинематографа и создание военно-патриотических лент на тему специальной военной операции.

«Ежегодно при поддержке центров "Форпост" будет создаваться 20 документальных фильмов и проводиться обучение 500 учеников. В настоящее время уже ведутся работы по созданию центра документального кино "Форпост" в Севастополе на базе имущественного музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Такие центры уже открыты в ЛНР, ДНР и Запорожье», — заключила глава Минкультуры.