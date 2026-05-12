Липецкий ТРЦ «Европа» и ряд компаний частично отошли государству по иску Генпрокуратуры

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывших депутатов законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. Об этом сообщили в Ъ. В числе изъятых активов оказались доли в нескольких компаниях, связанных с коммерческой недвижимостью в Липецке, включая часть ТРЦ «Европа».

Сергей Фурса является партнером липецкого бизнесмена Владимира Чеботарева, которому принадлежит ряд объектов коммерческой недвижимости, включая ТРЦ «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк», торговый комплекс «Липецкий» (бывший рынок «Спутник») и сеть магазинов «Липка». На это обратили внимание в издании «Город 48».

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, суд признал доказанным получение активов за счет коррупционной деятельности. По версии следствия, до избрания в краевой парламент Сергей Фурса и другой фигурант дела Алексей Сидюков владели небольшими предприятиями с доходом не более 10 млн руб. в год. После прихода во власть в 2012 году, как утверждает прокуратура, вместе с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой они начали вести нелегальный бизнес, что позволило сформировать господину Фурсе активы стоимостью более 19 млрд руб., в том числе за счет государственной и муниципальной собственности.

Представители Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова иск не признали, настаивая, что значительная часть бизнеса была создана еще до получения ими депутатского статуса.

По данным Rusprofile, Сергей Фурса выступает соучредителем ООО «Европа», владеющего частью одноименного торгово-развлекательного центра в Липецке. В 2025 году выручка компании составила 32,4 млн руб., чистая прибыль — 20,7 млн руб. Также бизнесмену принадлежит 50% в ООО «Комус», управляющем объектами теплоэнергетики (выручка — 62,7 млн руб., прибыль — 14,1 млн руб.). Также половина в уставном капитале ему принадлежит в занимающемся арендой ООО «Триумф» и специализированном застройщике ООО СЗ «Европа» (с нулевой выручкой и убытком в 1,3 млн руб.). Кроме того, ему полностью принадлежит ООО «Парус», занимающееся арендой недвижимости, с выручкой 46 млн руб.

В 2025 году «Ъ-Черноземье» писал, что в госсобственность перешли почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки», а также более 895,5 тыс. акций АО «Боавишта». Обе компании входят в холдинг КДВ (ООО «КДВ Воронеж» и семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях). По версии Генпрокуратуры, Николай Штенгелов с 2014 года финансировал украинские батальоны, а Денис Штенгелов (оба входят в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) поставлял продовольствие вооруженным формированиям Украины после начала СВО. Последний сейчас судится с рядом СМИ с целью защиты репутации.

