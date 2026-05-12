Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СБП умножила лимит на 30

Почему ЦБ увеличил лимит переводов компаниям через бесконтактные платежи

Банк России поддержал увеличение лимита одного перевода по СБП для бизнеса до 30 млн руб. В настоящее время ограничение для такой операции составляет 1 млн руб. Помимо расчетов с другими компаниями, это может коснуться и платежей в бюджет. Об этом “Ъ FM” сообщили в пресс-службе регулятора.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Техническая реализация такой возможности запланирована на 2027 год. Настройка потребует доработок, в том числе на стороне банков-участников СБП. С предложениями о расширении границ лимита обращались кредитные организации. Большие лимиты помогут увеличить оборачиваемость, считает управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров:

В России легализуют криптовалютный рынок

«Я очень позитивно оцениваю решение и считаю, что его необходимо было принять значительно раньше. Мы видим прекрасный пример, как СБП для физических лиц стал основным каналом расчетов и переводов — быстрым, дешевым, крайне стабильным для страны, в которой восемь часовых поясов. Увеличение лимита до 30 млн — прекрасный инструмент, который косвенно, конечно не напрямую, оживит экономику, повысит оборачиваемость средств и взаиморасчетов».

Доля расчетов по СБП в B2B-сегменте невелика, но для индивидуальных предпринимателей 30-кратное расширение лимита интересно, говорит основатель и владелец бренда RELS™ Иван Петраков:

«В ИП человек, принимающий решение о покупке, и тот, кто эту покупку подтверждает, — это одно и то же лицо. В более крупном бизнесе цепочка согласования становится значительно сложнее, поэтому скорость оплаты по СБП уже практически не отличается от платежного поручения с расчетного счета. Если бизнес нацелен в первую очередь на прием моментальных платежей и скорость получения денег, то, конечно, СБП для него предпочтительнее.

Российские инвесторы недооценивают банковский сектор

Есть бизнес-клиенты, которые платят с помощью банковских карт для бизнеса, привязанных к расчетному счету. Если речь идет об увеличении таких лимитов, то это на 100% будет удобнее. В данный момент, честно говоря, доля таких платежей в B2B по сравнению с долей B2C ничтожно мала. Я бы оценил ее в менее чем 1% от общего числа транзакций. По большому счету, СБП сильно популяризирована среди физлиц и практически не используется среди юридических».

Платежи через систему быстрых платежей гораздо активнее применяются в расчетах с клиентами, а для расчетов между компаниями уже есть удобные альтернативы, отмечает владелец компании E.N. Cars Евгений Забелин:

«Увеличение лимитов в любом случае всегда полезно, бизнесу от этого становится легче. В нашей сфере это касается только платы за сервис, где клиенты действительно оплачивают через СБП по QR-коду. Во время подготовки новых автомобилей комплекс всех необходимых работ превышает сумму в 1 млн руб. И с такой точки зрения расширение лимитов, конечно, повышает удобство. Платежи с контрагентами и поставщиками происходят через VAT, здесь СБП не работает, а платежи в бюджет, безусловно, существенно превышают сумму в 1 млн руб.»

Летом 2024 года ЦБ принял решение повысить верхнюю границу перевода по СБП между счетами одного физлица в разных банках. Тогда также речь шла об увеличении планки с 1 до 30 млн руб.

Станислав Крючков

Новости компаний Все