СБП умножила лимит на 30

Банк России поддержал увеличение лимита одного перевода по СБП для бизнеса до 30 млн руб. В настоящее время ограничение для такой операции составляет 1 млн руб. Помимо расчетов с другими компаниями, это может коснуться и платежей в бюджет. Об этом “Ъ FM” сообщили в пресс-службе регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Техническая реализация такой возможности запланирована на 2027 год. Настройка потребует доработок, в том числе на стороне банков-участников СБП. С предложениями о расширении границ лимита обращались кредитные организации. Большие лимиты помогут увеличить оборачиваемость, считает управляющий директор платежного сервиса Vepay Алексей Петров:

«Я очень позитивно оцениваю решение и считаю, что его необходимо было принять значительно раньше. Мы видим прекрасный пример, как СБП для физических лиц стал основным каналом расчетов и переводов — быстрым, дешевым, крайне стабильным для страны, в которой восемь часовых поясов. Увеличение лимита до 30 млн — прекрасный инструмент, который косвенно, конечно не напрямую, оживит экономику, повысит оборачиваемость средств и взаиморасчетов».

Доля расчетов по СБП в B2B-сегменте невелика, но для индивидуальных предпринимателей 30-кратное расширение лимита интересно, говорит основатель и владелец бренда RELS™ Иван Петраков:

«В ИП человек, принимающий решение о покупке, и тот, кто эту покупку подтверждает, — это одно и то же лицо. В более крупном бизнесе цепочка согласования становится значительно сложнее, поэтому скорость оплаты по СБП уже практически не отличается от платежного поручения с расчетного счета. Если бизнес нацелен в первую очередь на прием моментальных платежей и скорость получения денег, то, конечно, СБП для него предпочтительнее.

Есть бизнес-клиенты, которые платят с помощью банковских карт для бизнеса, привязанных к расчетному счету. Если речь идет об увеличении таких лимитов, то это на 100% будет удобнее. В данный момент, честно говоря, доля таких платежей в B2B по сравнению с долей B2C ничтожно мала. Я бы оценил ее в менее чем 1% от общего числа транзакций. По большому счету, СБП сильно популяризирована среди физлиц и практически не используется среди юридических».

Платежи через систему быстрых платежей гораздо активнее применяются в расчетах с клиентами, а для расчетов между компаниями уже есть удобные альтернативы, отмечает владелец компании E.N. Cars Евгений Забелин:

«Увеличение лимитов в любом случае всегда полезно, бизнесу от этого становится легче. В нашей сфере это касается только платы за сервис, где клиенты действительно оплачивают через СБП по QR-коду. Во время подготовки новых автомобилей комплекс всех необходимых работ превышает сумму в 1 млн руб. И с такой точки зрения расширение лимитов, конечно, повышает удобство. Платежи с контрагентами и поставщиками происходят через VAT, здесь СБП не работает, а платежи в бюджет, безусловно, существенно превышают сумму в 1 млн руб.»

Летом 2024 года ЦБ принял решение повысить верхнюю границу перевода по СБП между счетами одного физлица в разных банках. Тогда также речь шла об увеличении планки с 1 до 30 млн руб.

Станислав Крючков