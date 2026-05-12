Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«То, чего так долго ждали, случилось»

Дмитрий Дризе — об обвинениях на Украине в адрес Андрея Ермака

16 томов по 250 страниц каждый: таков объем материалов следствия по делу Андрея Ермака. Бывшего главу офиса президента Украины подозревают в отмывании более $10 млн. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требует его ареста с установлением залога в $4 млн. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новой большой кампании против украинского лидера Владимира Зеленского.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

То, чего так долго ждали, наконец-то случилось. Андрею Ермаку, бывшему главе офиса президента Украины, предъявлено обвинение в коррупции. Сумма значительная — порядка $10 млн. Его в свое время называли теневым правителем страны, он якобы пытался расставлять на многочисленные государственные посты своих людей, при этом во многом преследовал личные интересы и как будто бы управлял президентом Зеленским. О четких доказательствах ранее не заявлялось, однако сейчас, возможно, появится определенная конкретика.

К слову, практически одновременно с этим вышло интервью бывшего пресс-секретаря нынешнего украинского лидера Юлии Мендель небезызвестному Такеру Карлсону. В частности, там содержится намек на то, что Владимир Зеленский употребляет запрещенные вещества, имеет явные диктаторские замашки и в целом человек он не очень положительный. Однако, опять же, конкретных доказательств на этот счет не приводится.

Как Андрей Ермак подал в отставку

Госпожа Мендель в целом имеет, мягко скажем, неоднозначную репутацию. Кстати, она немало рассказывала и про Андрея Ермака, например, что он имеет пристрастие к магическим ритуалам и даже колдовству, ходит на кладбище. Кто такой Такер Карлсон, объяснять не надо. В последнее время он перешел в стан ярых противников Дональда Трампа, причем с ультраправых позиций.

Как бы то ни было, есть некоторые основания предполагать, что налицо новая серьезная кампания против Владимира Зеленского. Происходит это на фоне его категорического отказа принимать российские условия и выводить войска из Донбасса. Впрочем, согласно украинским законам, против президента не могут проводить никакие расследования, пока он занимает свой пост.

Как к главе офиса президента Украины пришли с обысками

При этом, возможно, самому Зеленскому выгодно избавиться от бывшего близкого соратника, дабы последний не замышлял ничего плохого. В общем и целом несмотря на то, что Дональд Трамп занят переустройством мира, Украина все равно остается в повестке дня. И то, что переговорный процесс застопорился, явно не устраивает 47-го президента Соединенных Штатов. Сейчас активно обсуждается вопрос, на кого он больше надавит: на Россию, Украину или на обе стороны сразу, а, может быть, и вовсе отстранится от этой проблемы.

Кроме того, Европа всячески пытается подключиться к диалогу между Москвой и Киевом. Выходит у нее это не очень хорошо, тем не менее различные заявления звучат. Может быть, в ближайшее время, как обещает еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас, уже в мае этот вопрос обсудят на заседании Совета ЕС. Не исключено, что что-то и сдвинется с мертвой точки. Между тем, как было неоднократно сказано ранее, вокруг данной проблемы возникла неопределенность, которая зачастую хуже, чем самая горькая реальность. При этом так называемая военная составляющая находится в более чем активной фазе.

Дмитрий Дризе

Новости компаний Все