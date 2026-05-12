«То, чего так долго ждали, случилось»

16 томов по 250 страниц каждый: таков объем материалов следствия по делу Андрея Ермака. Бывшего главу офиса президента Украины подозревают в отмывании более $10 млн. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требует его ареста с установлением залога в $4 млн. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новой большой кампании против украинского лидера Владимира Зеленского.

То, чего так долго ждали, наконец-то случилось. Андрею Ермаку, бывшему главе офиса президента Украины, предъявлено обвинение в коррупции. Сумма значительная — порядка $10 млн. Его в свое время называли теневым правителем страны, он якобы пытался расставлять на многочисленные государственные посты своих людей, при этом во многом преследовал личные интересы и как будто бы управлял президентом Зеленским. О четких доказательствах ранее не заявлялось, однако сейчас, возможно, появится определенная конкретика.

К слову, практически одновременно с этим вышло интервью бывшего пресс-секретаря нынешнего украинского лидера Юлии Мендель небезызвестному Такеру Карлсону. В частности, там содержится намек на то, что Владимир Зеленский употребляет запрещенные вещества, имеет явные диктаторские замашки и в целом человек он не очень положительный. Однако, опять же, конкретных доказательств на этот счет не приводится.

Госпожа Мендель в целом имеет, мягко скажем, неоднозначную репутацию. Кстати, она немало рассказывала и про Андрея Ермака, например, что он имеет пристрастие к магическим ритуалам и даже колдовству, ходит на кладбище. Кто такой Такер Карлсон, объяснять не надо. В последнее время он перешел в стан ярых противников Дональда Трампа, причем с ультраправых позиций.

Как бы то ни было, есть некоторые основания предполагать, что налицо новая серьезная кампания против Владимира Зеленского. Происходит это на фоне его категорического отказа принимать российские условия и выводить войска из Донбасса. Впрочем, согласно украинским законам, против президента не могут проводить никакие расследования, пока он занимает свой пост.

При этом, возможно, самому Зеленскому выгодно избавиться от бывшего близкого соратника, дабы последний не замышлял ничего плохого. В общем и целом несмотря на то, что Дональд Трамп занят переустройством мира, Украина все равно остается в повестке дня. И то, что переговорный процесс застопорился, явно не устраивает 47-го президента Соединенных Штатов. Сейчас активно обсуждается вопрос, на кого он больше надавит: на Россию, Украину или на обе стороны сразу, а, может быть, и вовсе отстранится от этой проблемы.

Кроме того, Европа всячески пытается подключиться к диалогу между Москвой и Киевом. Выходит у нее это не очень хорошо, тем не менее различные заявления звучат. Может быть, в ближайшее время, как обещает еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас, уже в мае этот вопрос обсудят на заседании Совета ЕС. Не исключено, что что-то и сдвинется с мертвой точки. Между тем, как было неоднократно сказано ранее, вокруг данной проблемы возникла неопределенность, которая зачастую хуже, чем самая горькая реальность. При этом так называемая военная составляющая находится в более чем активной фазе.

Дмитрий Дризе