ЦБ установил курс доллара ниже 74 руб. впервые с 15 февраля 2023 года

Банк России (ЦБ) установил официальный курс доллара на уровне 73,79 руб., сообщается на сайте регулятора. В предыдущий раз курс американской валюты ЦБ опускался ниже 74 руб. 15 февраля 2023 года.

Обменные курсы юаня и евро регулятор установил на уровне 10,85 руб. и 87,38 руб. соответственно. Накануне курсы Банка России составляли 74,30 руб. за доллар, 88,55 руб. за евро и 10,93 руб. за юань.

В макроэкономическом обзоре за апрель регулятор скорректировал среднюю оценку по курсу доллара в 2026 году с 84 до 81,2 руб. В 2027 и 2028 годах показатель должен составить 89 и 96,3 руб. за доллар.