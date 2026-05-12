В управлении дорожного хозяйства Махачкалы прошли обыски по делу о халатности

СКР возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников мэрии Махачкалы. Силовики провели обыски в управлениях дорожного хозяйства и ЖКХ городской мэрии. Об этом сообщили в управлении ведомства по Дагестану.

Дело связано с ненадлежащим содержанием дорог в городе. По версии следствия, чиновники должны были принять меры по установке ограждений вдоль канала имени Октябрьской революции. Из-за их отсутствия машины на этом участке дороги неоднократно падали в канал.

Во время обысков изъяли документы и другие вещественные доказательства. Следователи выясняют, кто был ответственным за установку барьеров в Махачкале.

Никита Черненко