Профицит внешней торговли России снизился почти на 12% в первом квартале

Профицит внешней торговли России в первом квартале 2026 года снизился на 11,62% в годовом выражении и составил $30,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

В первые три месяца 2026 года оборот внешней торговли достиг $164,1 млрд, увеличившись на 2,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Экспорт не изменился, оставшись на уровне $97,2 млрд. Импорт вырос на 6,3% — до $66,9 млрд.

Основной статьей российского экспорта остались минеральные ресурсы — на них пришлось 52,1% продаж. В импорте в первом квартале доминировали машины, оборудование и транспорт, их удельный вес составил 45,9%.

Около 74,3% внешней торговли в январе–марте пришлось на страны Азии, товарооборот с ними вырос на 4,6%. На европейский регион пришлось 18,6% товарооборота, причем объемы торговли с ним снизились — на 0,8%. Еще сильнее уменьшился товарооборот с Америкой и Африкой — на 9,4% и 10,2%. Их доля во внешней торговле России составила 3,6% и 3,4% соответственно.