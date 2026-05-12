Александру Дегтеву изменили меру пресечения на запрет определенных действий

Советский районный суд Уфы по ходатайству следователя изменил меру пресечения предпринимателю Александру Дегтеву. В апреле суд отправил господина Дегтева в СИЗО до 20 мая, позднее Верховный суд Башкирии сократил срок ареста на три дня.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Дегтев обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе без торгов. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан.

Александр Дегтев вину не признает.

Адвокаты предпринимателя также не согласны с доводами обвинения. По их мнению, господин Дегтев не может нести ответственность за действия «Башспирта», который решил арендовать здание без торгов. Кроме того, ранее их подзащитный проходил по уголовному делу свидетелем, а сейчас стал обвиняемым при той же доказательной базе следствия, а сговор между Александром Дегтевым и руководством «Башспирта» не доказаны, подчеркивают адвокаты.

Ранее арбитражный суд Башкирии не нашел нарушений при спорной аренде здания.

Олег Вахитов