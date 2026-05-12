Путин заявил о завершающей стадии работы над «Посейдоном» и «Буревестником»

Работа над российскими комплексами с ядерными двигательными установками «Посейдон» и «Буревестник» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергеем Каракаевым.

«На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — это уникальный беспилотный подводный аппарат “Посейдон” и уникальная крылатая ракета глобальной дальности “Буревестник”»,— уточнил президент.

Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, добавил глава государства. В 2004 году, напомнил Владимир Путин, начались работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард», а с 2019-го он уже находится на боевом дежурстве. После этого, указал президент, появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на боевом дежурстве с 2017 года.

«Буревестник» и «Посейдон» прошли испытания в октябре 2025 года. Полет «Буревестника» стал самым продолжительным в истории программы: ракета находилась в воздухе около 15 часов и пролетела 14 тыс. км. Владимир Путин отмечал, что «Посейдон» превышает по мощности межконтинентальную ракету «Сармат». По его словам, способов для его перехвата не существует.