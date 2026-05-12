Израиль опубликовал доклад об изнасилованиях израильтян боевиками «Хамаса»

Израильская комиссия, расследовавшая преступления «Хамаса» против гражданского населения в ходе атаки 7 октября 2023 года, представила доклад, в котором изложены данные о том, как боевики подвергали жертв сексуальному насилию и пыткам.

Комиссия на протяжении более двух лет проводила интервью с выжившими, сотрудниками служб экстренного реагирования, судебными экспертами и медицинскими специалистами. Также были проанализированы более 10 тыс. фотографий и видеофрагментов с места нападения, включая записи, сделанные самими боевиками. «Самым важным выводом является тот факт, что сексуальное насилие, совершенное 7 октября и в отношении заложников в плену, было продуманной стратегией “Хамаса”»,— заявляет ведущий автор отчета и эксперт по правам человека Кохав Элькаям-Леви.

В 2024 году спецпредставитель ООН по проблемам сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов Прамила Паттен представила доклад об изнасилованиях, совершенных боевиками палестинского движения «Хамас» в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года. В нем госпожа Паттен сообщила о наличии «достаточных оснований», чтобы обвинять группировку в совершении актов сексуального насилия в день нападения. Само движение «Хамас» эти обвинения отрицает.

Елизавета Труфанова