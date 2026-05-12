WhatsApp проиграл Telegram в Premium

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начал предлагать платную подписку для пользователей iOS. Пока опция доступна только ограниченному числу владельцев iPhone и iPad. Полноценный запуск ожидается в ближайшие недели, пишут профильные СМИ.

WhatsApp Plus, в частности, позволяет закреплять до 20 чатов, выбирать уникальные темы и рингтоны. Также пользователи могут получить доступ к премиальным наборам стикеров. Функционал довольно скромный, особенно по сравнению с платной подпиской от Telegram, говорит главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Последние лет семь мессенджер пытается догонять Telegram по различным параметрам, и Premium здесь не новинка. Если говорить про то, что они запустили, то платить за альтернативные значки и смену цветов кажется странным. По сравнению с этим Telegram предоставляет возможность расшифровки голосовых записей и отправки больших файлов. Из полезного, что я для себя отметил, — это только увеличение лимита закрепленных чатов. Думаю, функции будут дорабатываться, и рано или поздно мессенджер придет к тому сбалансированному пакету предложений, который уже есть у российского.

Россиянам новые функции доступны не будут, потому что регион-лок доступен по номеру телефона, а не через приложения в AppStore. Более того, мессенджер не сможет принять от вас оплату, так как российские карты в его системе не работают. Через AppStore подписку можно оплатить, если сменить номер телефона и регион в аккаунте. Но дальше возникает вопрос: зачем вам WhatsApp на другом номере? Как говорится в известном меме: "Можно. А зачем?"»

По информации профильных СМИ, стоимость платной подписки на WhatsApp будет отличаться в зависимости от региона. Речь, например, о €2,5 в месяц в странах ЕС и $29 в Мексике. WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, напоминает управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко:

«Правоохранители признают финансированием экстремизма, например, дарение звезд в Telegram по определенному каналу, деятельность которого была признана экстремистской. В этой ситуации, когда деятельность корпорации Meta (запрещена в РФ) была признана экстремистской, учитывая крайне высокую степень ответственности за финансирование экстремизма, рисковать не стоит. Если есть какие-то обходные пути, когда оплата производится не из России и гражданин не платит напрямую корпорации, то рассмотреть такие ситуации возможно».

По его словам, сам мессенджер официально не запрещен, но от покупки платной подписки лучше все равно воздержаться. Максимальное наказание за финансирование экстремистской деятельности — до 10 лет лишения свободы. В сентябре 2023 года в WhatsApp, по аналогии с Telegram, появились каналы. Однако эта функция до сих пор недоступна в России.

Никита Путятин