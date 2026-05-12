Путин предоставил отсрочку от армии для некоторых студентов вузов МЧС

Президент России Владимир Путин предоставил отсрочку от призыва на военную службу студентам образовательных организаций МЧС, которые поступили туда после обучения в колледже. Указ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно документу, отсрочка будет предоставляться не более чем 200 студентам в год и действует весь период обучения. Решение направлено на обеспечение подготовки специалистов МЧС без прерывания учебного процесса.

Ранее отсрочка предоставлялась в случае, если студент поступил в высшее учебное заведение МЧС после 11-го класса. Указ вступает в силу со дня его публикации.

