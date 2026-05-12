При ударе БПЛА в Оренбурге повреждены школа и детский сад

Над Оренбургской областью сбиты девять беспилотников. Фрагменты уничтоженных БПЛА повредили школу и детский сад в Оренбурге. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram.

В зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла, уточнил господин Солнцев. По его словам, восстановительные работы уже начались. Во время ремонта уроки будут проходить дистанционно, а дошкольники смогут посещать другой детский сад.

Школа и детский сад расположены рядом с многоквартирным жилым домом, который также получил повреждения, рассказал господин Солнцев. При ударе по зданию никто не пострадал. БПЛА повредил кровлю, в здании также частично выбиты стекла. Все жители эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице.