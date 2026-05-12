Глава МИД Армении не планирует обсуждать с Лавровым ноту протеста от РФ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что правительство постоянно на связи с российскими партнерами. Необходимости отдельно обсуждать вызов армянского посла в МИД с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нет, подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не вижу особой темы для обсуждения»,— сказал господин Мирзоян журналистам.

7 мая посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в российский МИД, где заявили о «категорической неприемлемости» предоставления трибуны президенту Украины Владимиру Зеленскому «для озвучивания террористических угроз в адрес России». Так ведомство прокомментировало приглашение украинского лидера в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, во время которого он пригрозил атаками БПЛА на Москву 9 мая.

Кремль просил Армению разъяснить, как допускается предоставление площадки «для абсолютно антироссийских высказываний», особенно учитывая отсутствие реакции правительства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что не должен подвергать цензуре заявления участников мероприятия «или в обязательном порядке на все реагировать».

Лусине Баласян