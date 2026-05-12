В парламенте Франции предложили лишить главу «Грузинской мечты» ордена Почетного легиона

Национальная ассамблея Франции 68 голосами против 28 приняла резолюцию, в которой осуждается «авторитарный ход правительства Грузии» и властей страны обвиняют в «нарушении фундаментальных прав человека», «ограничении свободы выражения» и «непропорциональном применение силы против мирных протестующих», сообщает Interpressnews. Парламентарии также призвали французское правительство и президента рассмотреть вопрос о лишении главы правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили ордена Почетного легиона. Этой награды он был удостоен в 2021 году, будучи гражданином Франции, за финансовый вклад в восстановление парижского собора Нотр-Дам после пожара.

Глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили

Нижняя палата потребовала независимого расследования сообщений британского телеканала BBC о применении сотрудниками МВД Грузии против демонстрантов отравляющего вещества времен Первой мировой войны бромбензилцианида в ноябре 2024 года. Грузинские власти назвали эту информацию «чудовищной клеветой».

Резолюция парламентариев также поддерживает решение ЕС о приостановке процесса вступления Грузии в Европейский союз «до тех пор, пока не будут соблюдены политические критерии», в том числе «уважение политического плюрализма и защита фундаментальных прав».

Законодательный орган Франции призывает свое правительство «активно поддерживать грузинских демократических акторов» и одновременно осуждает «иностранное вмешательство, особенно влияние российского режима на политические институты Грузии».

Национальная ассамблея настаивает на введении «индивидуальных санкций» против господина Иванишвили и требует «немедленного освобождения всех грузинских политзаключенных», в том числе оппозиционных лидеров и «мирных молодых демонстрантов, арестованных за демократическую активность». Резолюция требует от ЕС и властей Франции принять меры для пресечения попыток Грузии помочь РФ в «обходе европейских санкций».

Грузинские власти убеждены, что автор данной резолюции — пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она была французским дипломатом, отказалась от французского гражданства в 2018 году перед выборами главы грузинского государства. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что госпожа Зурабишвили «находилась на своей истинной родине — во Франции» и «присутствовала при принятии решений, направленных против грузинского народа».

Георгий Двали, Тбилиси