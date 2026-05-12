Нейропсихологи и нутрициологи идут на смену

Какие новые медицинские специальности и зачем предлагает ввести Минздрав

Россияне больше не смогут записаться на прием к сексологу или диабетологу. Минздрав предлагает исключить их из реестра должностей как устаревшие. Вместе с тем в обновленном списке могут появиться 11 новых специальностей, пишет «РИА Новости». В частности, речь о медицинской логопедии, нейропсихологии, нутрициологии и других.

Если проект будет принят, такие специалисты появятся в поликлиниках и больницах уже с 1 сентября. Изменения в перечне говорят о смене задач системы здравоохранения: не просто лечить уже приобретенное заболевание, а не доводить до болезни. Это, среди прочего, должно снизить расходы на пациентов, пояснил завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга РУДН, кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев:

«Реформа действительно выглядит как шаг к адаптации системы здравоохранения к реалиям XXI века. Это хронические заболевания, старение населения, рост роли профилактики, развитие нейронауки и персонализированной медицины. Выглядит перспективным то, что появляется врач по медицине здорового долголетия. Это фактически признание того, что задача медицины — не просто лечить болезни, но и продлевать период активной жизни.

Я бы даже ввел такой термин, как энерголетие, потому что звучат достаточно громкие лозунги по поводу того, что люди могут жить 120 лет и больше. Это, конечно, здорово, но не нужно забывать, что период активной жизни без болезней в мире составляет в среднем порядка 56 лет. То есть дальнейший отрезок времени человек, как правило, живет в хронических заболеваниях, в частых походах к врачу и с приемом огромного количества медикаментов. И порой эта жизнь не приносит не то что удовольствия, она обременительна для самого пациента и добавляет социальную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому все усилия нужно предпринимать для того, чтобы улучшать качественную, активную жизнь.

Если говорить конкретно про современную нутрициологию, то это уже не просто про различные системы питания (стол №5, стол №17 и так далее), а про разбор микробиома, метаболомики. Это спортивная нутрициология, противовоспалительные протоколы, протоколы питания в зависимости от генетических факторов и так называемой эпигенетики — способности питания влиять на активность определенных генов либо их подавление, которые, скажем, увеличивают риск развития онкологии. Здорово, что выделяют отдельную специальность — нутрициологию, потому что питание влияет практически на все: на диабет, ожирение, увеличение сердечно-сосудистых рисков».

В списке специальностей, которые Минздрав намерен исключить из перечня профессий, больше десятка пунктов. Так архаичными и потерявшими свою актуальность могут признать позиции врач-офтальмолог-протезист, подростковые терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Их функции будут переданы врачам более широкого профиля, уточняется в приказе. Но для пациентов это обернется потерей качественной помощи, убеждена руководитель клинического департамента детских глазных клиник «Ясный взор», кандидат медицинских наук Виктория Баласанян:

«Специальность врач-офтальмолог-протезист очень редкая, но на практике это важное направление. Речь идет о пациентах после тяжелых травм, различных онкологических заболеваний, о различных врожденных патологиях, в частности, это касается и детей. Вот это протезирование делается неоднократно, в динамике, по мере роста ребенка и изменения лицевого скелета. То есть подборы протеза должны меняться.

Ключевой вопрос не в том, чтобы просто сократить или убрать какие-то направления из перечня, а в том, как при этом сохранить качество специализированной помощи и систему подготовки наших докторов по конкретным направлениям».

Врачи со специальностями, исключенными из реестра, смогут продолжить работу, говорится в проекте приказа Минздрава. Но с 1 сентября прием на эти специализации вестись уже не будет. Попасть к узкопрофильным докторам станет значительно сложнее. Особенно высоки риски в педиатрии, считает зампредседателя комитета по лабораторной диагностике в здравоохранении московского отделения «Опоры России» Эльмира Кутуева:

«Предполагается, что направление, связанное с ней, вольется, систематизируется с должностью врача-терапевта. Все мы привыкли ходить в районную поликлинику к педиатру. Конечно, восприятие будет неоднозначным, если окажется, что вы идете к терапевту, и он в том числе и решает какие-то педиатрические задачи.

Один из ключевых моментов такой реорганизации — не только убрать должности, слить какие-то функционалы. Безусловно, основной момент связан с учетом повышения обучения по этим направлениям уже на стадии вузов. Педиатрия — это такая сфера, которая требует не просто прохождения каких-то курсов усовершенствования и дополнительной подготовки, но уже изначально более глубоких знаний.

Здесь, мне кажется, есть риски потерять тех самых важных узких специалистов, которые востребованны и нужны».

С начала этого года в России уже появились десятки новых профессий. Классификатор обновил Росстандарт. Теперь в официальном перечне появились коучи, спа-менеджеры, ландшафтные дизайнеры и другие. Новые специальности касаются таких сфер, как IT, финансы, производство контента, экология. Всего сейчас в стране признаются больше 5,5 тыс. рабочих профессий (от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и почти 4,5 тыс. должностей служащих (от агента до юриста).

Светлана Белова

