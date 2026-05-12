Путин включил главу Минэнерго в координационный совет по обеспечению потребностей армии

Президент России Владимир Путин включил министра энергетики Сергея Цивилева в состав координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил России. Указ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Совет был создан в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Исполнительный орган власти нацелен на оперативное решение вопросов снабжения вооруженных сил России медикаментами, вооружением, оборудованием, материальными средствами и ресурсами для армии.

Возглавляет совет премьер-министр Михаил Мишустин. В его состав также входят первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководители других ведомств.