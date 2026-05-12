Лариса Долина поздравит петербуржцев с Днем города
Певица Лариса Долина выступит по случаю Дня города в Санкт-Петербурге. Концерт запланирован на 25 мая. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Пудовкина.
Петербургу исполняется 323 года
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Никакой тайны нет. Трансляция концерта — 25 мая, Санкт-Петербург, будет в эфире»,— цитирует издание слова господина Пудовкина.
День города в Санкт-Петербурге в 2026 году традиционно отмечается 27 мая (среда) — городу исполнится 323 года.
Имя певицы Ларисы Долиной с осени 2025 года практически не сходило с новостных лент из-за «квартирного» скандала. Как писал «Ъ Северо-Запад», в феврале 2026 года владельцы кафе «Долина» на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге были вынуждены допечатать ударение на вывеске. По всей вероятности, история с народной артисткой негативно повлияла на имидж заведения, название которого (до появления ударения) можно было ассоциировать с фамилией знаменитой певицы.
