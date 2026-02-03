У кафе «Долина» на Васильевском острове появилось ударение после скандала с Долиной

Кафе «Долина» на Большом проспекте Васильевского острова, 82, поставило ударение на второй слог после скандала с певицей Ларисой Долиной. Изменения заменил корреспондент «Ъ Северо-Запад». Заведение продает блюда узбекской кухни, такие как шурпа, плов или лагман.

По всей вероятности, история с народной артисткой негативно повлияла на имидж заведения, название которого (до появления ударения) можно было ассоциировать с фамилией знаменитой певицы.

Что касается госпожи Долиной, то она должна была дать концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге 25 февраля, однако после истории с продажей квартиры выступление перенесли на 15 ноября.

