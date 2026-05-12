Правительство поддержит продление «гаражной амнистии» еще на пять лет

Правительство РФ планирует поддержать законопроект о продлении действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Проект соответствующего отзыва одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности (“Ъ” ознакомился с текстом).

Действующая с 2021 года «гаражная амнистия» предусматривает упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи (и участки под ними) при условии, что они являются одноэтажными, не имеют жилых помещений и были построены до 30 декабря 2004 года. Амнистия не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» и подземные паркинги в многоэтажках.

Закон об амнистии истекает 1 сентября 2026 года. В феврале сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР) внесли в Госдуму законопроект о продлении программы до 2031 года. «Учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок на пять лет»,— пояснял господин Крашенинников.

В проекте правительственного отзыва приводится статистика, согласно которой с 2021 года в рамках «амнистии» было оформлено 249,1 тыс. гаражей и 496,7 тыс. участков общей площадью более 15,6 млн кв. м. «Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах и востребованности среди граждан такого механизма,— сказано в документе.— Вместе с тем с момента начала действия "гаражной амнистии" в законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение таких понятий, как "гаражи для собственных нужд" и других, что необходимо учесть в законопроекте».

«Продление нужно, потому что не все успели зарегистрировать гаражи. 95% этих объектов было предоставлено в советское время»,— заявил ТАСС Павел Крашенинников. «По данным Росреестра, еще более 1 млн человек смогут оформить свои гаражи и земельные участки под ними в течение ближайших пяти лет»,— сказал Владимир Якушев.

Иван Буранов