Перенос в публичных интересах
Суды признали законными сроки реконструкции улицы Пугачева
Прокуратуре Башкирии не удалось оспорить решение арбитражного суда, который признал законным перенос сроков реконструкции уфимской улицы Пугачева. Надзорное ведомство настаивало, что управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС, заказчик проекта) и АО «Башкиравтодор» (генподрядчик реконструкции) не имели права продлевать работы на полгода. Ответчики заявляли, что своевременному завершению ремонта помешали разбирательства с собственниками участков, по которым будет пролегать дорога, правки в планировочную документацию и перераспределение лимитов бюджетного финансирования. Арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону заказчика и генподрядчика.
Реконструкция улицы Пугачева длится с весны 2022 года
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры на решение арбитражного суда Башкирии, признавшего законным перенос сроков реконструкции улицы Пугачева в Уфе.
Как сообщал «Ъ», в апреле 2022 года УСРДИС и АО «Башкиравтодор» заключили контракт на реконструкцию улицы Пугачева на участке между Сочинской и Бельской улицами (от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента»). Стоимость контракта тогда составляла 1,2 млрд руб. Реконструкция дороги длиной 1,5 км должна была завершиться к концу осени 2023 года, но дополнительными соглашениями сроки продлевались сначала до конца июня, а затем и до декабря 2024 года. В последней редакции речь шла о сентябре 2025 года. В УСРДИС изменение графика объясняли затянувшимся процессом выкупа у частных собственников участков, через которые должна пройти дорога.
Реконструкция улицы Пугачева является частью крупного инфраструктурного проекта, в который также вошли ремонт этой же дороги между улицами Бельской и Бородинской, строительство поперечной улицы Генерала Рыленко и двухуровневой развязки между Пугачева и Рыленко. Стоимость всех работ превысила 6,44 млрд руб.
Переносами сроков оказалась недовольна прокуратура Башкирии. По ее мнению, УСРДИС еще на этапе подписания контракта знало, что придется изымать и сносить здания, расположенные на территории реконструкции. В надзорном ведомстве также полагают, что допсоглашения существенно меняют условия контракта и тем самым ограничивают конкуренцию между участниками дорожно-строительного рынка (см. «Ъ» от 22 ноября 2024 года).
Прокуратура требовала признать соглашения недействительными и взыскать с «Башкиравтодора» 122,4 млн руб. неустойки за нарушение сроков.
Арбитражный суд Башкирии отметил, что УСРДИС начало изымать у собственников более 80 объектов недвижимости еще в 2022 году. Затем последовали экспертиза выкупной стоимости и тяжбы с некоторыми владельцами из-за их несогласия с ценой выкупа. В отдельных случаях пришлось вносить правки в планировочную документацию для переноса инженерных сетей.
Также суд обратил внимание, что в 2024 году заказчик недополучил более 93,6 млн руб., так как часть финансирования проекта была перенесена на следующий год (см. «Ъ» от 23 января).
Иск прокуратуры о взыскании неустойки суд рассматривать не стал, посчитав, что такие требования подлежат изучению в рамках дела о банкротстве генподрядчика («Башкиравтодор» находится в процедуре наблюдения — прим. «Ъ»).
В апелляционной жалобе прокуратура доказывала, что продление срока исполнения контракта допускается лишь однократно, а изменение существенных условий нарушает публичные интересы. Доводы ответчиков о переносе лимитов финансирования с 2024-го на 2025 год ведомство посчитало формальным.
В свою очередь, «Башкиравтодор» не согласился с решением суда не рассматривать требование прокуратуры о взыскании неустойки: это, по мнению компании, влечет риск правовой неопределенности.
«Продление сроков вызвано исключительно объективными причинами, преодоление которых направлено на достижение качества результата социально значимых работ, что совершенно очевидно удовлетворяет общественному интересу», — постановила апелляционная коллегия, отказав в удовлетворении жалобы прокуратуры.
Требование «Башкиравтодора» поставить точку в споре о неустойке апелляционный суд тоже отклонил.
25 ноября прошлого года арбитражный суд Уральского округа отказал прокуратуре в признании незаконным переноса сроков строительства улицы Генерала Рыленко и взыскании с компании «Дортрансстрой» 27,7 млн руб. неустойки. 3 февраля арбитражный суд Башкирии принял аналогичное решение по иску ведомства к УСРДИС и компании «Уралмостострой» (строила мост на улице Генерала Рыленко).
Как пояснил «Ъ» адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский, Конституционный суд допустил возможность принудительного изъятия объектов недвижимости для строительных нужд до момента определения их окончательной выкупной стоимости. Однако корректировка первоначального проекта строительства потребовала дополнительных экспертиз и согласования, что привело к увеличению сроков из-за утверждения измененной документации, хоть и сэкономило бюджет.
«Плюсом ко всему еще и годовой лимит средств на реконструкцию улицы Пугачева был истрачен, что также потребовало реализации определенного бюджетного процесса. Все эти объективные обстоятельства не могли не обусловить увеличение сроков строительства, что и изучали суды в ходе разбирательств. Думаю, что кассационный суд оставит судебные акты в силе, фактическую сторону он изучать не должен, а закон судами не нарушен», — считает господин Могилевский.