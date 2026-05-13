Перенос в публичных интересах

Прокуратуре Башкирии не удалось оспорить решение арбитражного суда, который признал законным перенос сроков реконструкции уфимской улицы Пугачева. Надзорное ведомство настаивало, что управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС, заказчик проекта) и АО «Башкиравтодор» (генподрядчик реконструкции) не имели права продлевать работы на полгода. Ответчики заявляли, что своевременному завершению ремонта помешали разбирательства с собственниками участков, по которым будет пролегать дорога, правки в планировочную документацию и перераспределение лимитов бюджетного финансирования. Арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону заказчика и генподрядчика.

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ Реконструкция улицы Пугачева длится с весны 2022 года

Как сообщал «Ъ», в апреле 2022 года УСРДИС и АО «Башкиравтодор» заключили контракт на реконструкцию улицы Пугачева на участке между Сочинской и Бельской улицами (от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента»). Стоимость контракта тогда составляла 1,2 млрд руб. Реконструкция дороги длиной 1,5 км должна была завершиться к концу осени 2023 года, но дополнительными соглашениями сроки продлевались сначала до конца июня, а затем и до декабря 2024 года. В последней редакции речь шла о сентябре 2025 года. В УСРДИС изменение графика объясняли затянувшимся процессом выкупа у частных собственников участков, через которые должна пройти дорога.

Реконструкция улицы Пугачева является частью крупного инфраструктурного проекта, в который также вошли ремонт этой же дороги между улицами Бельской и Бородинской, строительство поперечной улицы Генерала Рыленко и двухуровневой развязки между Пугачева и Рыленко. Стоимость всех работ превысила 6,44 млрд руб.

Переносами сроков оказалась недовольна прокуратура Башкирии. По ее мнению, УСРДИС еще на этапе подписания контракта знало, что придется изымать и сносить здания, расположенные на территории реконструкции. В надзорном ведомстве также полагают, что допсоглашения существенно меняют условия контракта и тем самым ограничивают конкуренцию между участниками дорожно-строительного рынка (см. «Ъ» от 22 ноября 2024 года).

Прокуратура требовала признать соглашения недействительными и взыскать с «Башкиравтодора» 122,4 млн руб. неустойки за нарушение сроков.

Арбитражный суд Башкирии отметил, что УСРДИС начало изымать у собственников более 80 объектов недвижимости еще в 2022 году. Затем последовали экспертиза выкупной стоимости и тяжбы с некоторыми владельцами из-за их несогласия с ценой выкупа. В отдельных случаях пришлось вносить правки в планировочную документацию для переноса инженерных сетей.

Также суд обратил внимание, что в 2024 году заказчик недополучил более 93,6 млн руб., так как часть финансирования проекта была перенесена на следующий год (см. «Ъ» от 23 января).

Иск прокуратуры о взыскании неустойки суд рассматривать не стал, посчитав, что такие требования подлежат изучению в рамках дела о банкротстве генподрядчика («Башкиравтодор» находится в процедуре наблюдения — прим. «Ъ»).

В апелляционной жалобе прокуратура доказывала, что продление срока исполнения контракта допускается лишь однократно, а изменение существенных условий нарушает публичные интересы. Доводы ответчиков о переносе лимитов финансирования с 2024-го на 2025 год ведомство посчитало формальным.

В свою очередь, «Башкиравтодор» не согласился с решением суда не рассматривать требование прокуратуры о взыскании неустойки: это, по мнению компании, влечет риск правовой неопределенности.

«Продление сроков вызвано исключительно объективными причинами, преодоление которых направлено на достижение качества результата социально значимых работ, что совершенно очевидно удовлетворяет общественному интересу», — постановила апелляционная коллегия, отказав в удовлетворении жалобы прокуратуры.

Требование «Башкиравтодора» поставить точку в споре о неустойке апелляционный суд тоже отклонил.

25 ноября прошлого года арбитражный суд Уральского округа отказал прокуратуре в признании незаконным переноса сроков строительства улицы Генерала Рыленко и взыскании с компании «Дортрансстрой» 27,7 млн руб. неустойки. 3 февраля арбитражный суд Башкирии принял аналогичное решение по иску ведомства к УСРДИС и компании «Уралмостострой» (строила мост на улице Генерала Рыленко).

Как пояснил «Ъ» адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский, Конституционный суд допустил возможность принудительного изъятия объектов недвижимости для строительных нужд до момента определения их окончательной выкупной стоимости. Однако корректировка первоначального проекта строительства потребовала дополнительных экспертиз и согласования, что привело к увеличению сроков из-за утверждения измененной документации, хоть и сэкономило бюджет.

«Плюсом ко всему еще и годовой лимит средств на реконструкцию улицы Пугачева был истрачен, что также потребовало реализации определенного бюджетного процесса. Все эти объективные обстоятельства не могли не обусловить увеличение сроков строительства, что и изучали суды в ходе разбирательств. Думаю, что кассационный суд оставит судебные акты в силе, фактическую сторону он изучать не должен, а закон судами не нарушен», — считает господин Могилевский.

Идэль Гумеров