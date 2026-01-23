На соглашение ответили согласием

Арбитражный суд Башкирии встал на сторону администрации Уфы в споре с прокуратурой республике о сроках реконструкции улицы Пугачева. В 2022 году Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы заключило с АО «Башкиравтодор» контракт на ремонт улицы. Изначально завершить работы планировалось в конце 2023 года, но затем стороны дважды подписали допсоглашения к контракту, сдвигая срок выполнения работ. В прокуратуре посчитали, что продление контракта было незаконным, но суд поддержал муниципальное управление, которое доказало, что сдвиг сроков возник из-за судов с владельцами недвижимости вдоль улицы. Юристы отмечают, что шансы на отмену решения суда в апелляции незначительные.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт улицы Пугачева планируют завершить к концу года

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ Ремонт улицы Пугачева планируют завершить к концу года

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ

Прокуратуре Башкирии не удалось отменить дополнительные соглашения к контракту на реконструкцию улицы Пугачева в Уфе, а также взыскать с АО «Башкиравтодор» 57 млн руб. неустойки. Соответствующие исковые требования надзорного ведомства отклонил арбитражный суд Башкирии.

Контракт на ремонт улицы Пугачева протяженностью 1,5 км (между Сочинской и Бельской улицами) был подписан АО «Башкиравтодор» и Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) в апреле 2022 года, работы оценивались в 1,2 млрд руб. Работы должны были завершиться к 25 ноября 2023 года, но вскоре, благодаря допсоглашениям к контракту, срок был продлен до 30 июня 2024 года, а затем — до 20 декабря 2024 года. Как поясняли в мэрии Уфы, это произошло из-за судебных споров по выкупу объектов недвижимости, мешающих дорожным работам.

На сегодняшний день стоимость контракта выросла до 1,3 млрд руб., но работы до конца так и не выполнены. В октябре прошлого года было открыто движение по улице Генерала Рыленко и новой развязке, а также две из четырех полос проезжей части на первом участке улицы Пугачева. Полностью завершить реконструкцию планируют к 1 сентября этого года, при условии, что «Башкиравтодор», который находится в процессе наблюдения в рамках заявления о признании банкротом, не уменьшит количество техники и рабочих на объекте.

Прокуратура Башкирии в суде пояснила, что УСРДИС, заключая контракт, знало, что на месте проведения работ есть объекты недвижимости, подлежащие сносу. Муниципальное управление, уверены в прокуратуре, могло «заблаговременно подготовиться к проведению строительно-монтажных работ, исключив необходимость продления сроков выполнения работ». В целом, заключение допсоглашений, отмечалось в иске, «направлено на ограничение конкуренции между участниками размещения заказа и существенное изменение условий контракта при его исполнении».

Среди доводов о взыскании неустойки с «Башкиравтодора», прокуратура обратила внимание, что согласно спорным соглашениям, генподрядчик обязался выплатить ее за срыв сроков выполнения работ.

Арбитражный суд отметил, что муниципальное управление еще в 2022 году уведомило собственников более 80 объектов недвижимости вдоль улицы Пугачева о скором изъятии объектов для муниципальных нужд, а затем силами экспертной организации оценило их выкупную стоимость. Однако, указал суд, не все собственники объектов недвижимости согласились с оценкой выкупной стоимости: с несколькими пришлось судиться. «Учитывая процессуальные сроки рассмотрения дел», отмечено в решении, стороны «исходили из объективной невозможности выполнения строительных работ в первоначально установленный срок» и поэтому подписали спорные соглашения. Кроме того, сроки сдвинулись из-за необходимости корректировки проектной документации и изменения объемов финансирования работ.

В арбитражном суде Башкирии также рассматриваются иски прокуратуры республики по контрактам на ремонт других дорог в Уфе. Ответчиками по ним проходят УСРДИС, ООО «Дортрансстрой» (шесть исков) и АО «Уралмостострой». В ведомстве считают, что сроки исполнения контрактов продлевались без законных оснований.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что не исключают подачи апелляционного представления на решение суда.

«В целом детализация выводов суда является логичной и довольно плотной. Вместе с тем прокуратура может сместить акцент апелляции на оценку критерия „независящие от сторон обстоятельства“. Если удастся убедить апелляционный суд, что часть причин была управляемой заказчиком, тогда вывод о правомерности продления может быть пересмотрен. Однако апелляционные шансы ведомства оцениваю как умеренно низкие. В части оставления без рассмотрения требования о взыскании неустойки решение выглядит устойчивым, так как соответствует логике банкротных дел и разграничению порядка предъявления требований»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов