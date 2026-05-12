Экс-главу Нотариальной палаты Кубани Галину Чернову подозревают в мошенничестве

В Краснодаре полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении нотариуса Галины Черновой. Об этом «Ъ» стало известно сегодня от источника в правоохранительных органах. До 24 апреля текущего года Галина Чернова занимала должность президента краевой Нотариальной палаты. Как сообщил собеседник «Ъ», экс-главе регионального нотариата вменяют в вину махинации с недвижимостью, принадлежащей палате.

Галина Чернова — бывшая жена Александра Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов края, Александр Чернов в 1994–2019 годах занимался незаконной деятельностью, тайно владел и управлял хозяйствующими обществами, «от противоправной коммерческой деятельности которых извлекал криминальные доходы». На эти деньги он покупал недвижимость, премиальные авто и другие предметы роскоши, которые оформлял на свою семью и других подконтрольных лиц. По требованию Генпрокуратуры у него были изъяты бизнес и имущество на общую сумму 13 млрд руб.

Одна из дочерей супругов Черновых Елена Рязанская была вице-президентом краевой Нотариальной палаты. Другая дочь, Анастасия Шепель, занимала должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края. Галина Чернова и ее дочери стали ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, полученного коррупционным путем, оцененного в 900 млн руб. Октябрьский райсуд Краснодара 24 апреля удовлетворил требования надзора, согласившись с тем, что семья Черновых извлекала незаконные выгоды из служебного положения. По версии надзора, Галина Чернова и Елена Рязанская содействовали Александру Чернову в сокрытии его коррупционных доходов, привлекая доверенных сотрудников нотариата. Полномочия нотариусов Черновой и Рязанской, а также судьи Шепель прекращены.

Анна Перова, Краснодар