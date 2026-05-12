CBS узнал о проекте соглашения Украины и США по обороне

Госдепартамент США и посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума, который может стать основой для соглашения о военном сотрудничестве. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Babenko / AP Фото: Alex Babenko / AP

Согласно подготовленному документу, Украина получит возможность поставлять США военные технологии. Кроме того, планируется совместное с американскими корпорациями производство беспилотников.

Сотрудничество США и Украины в области беспилотников, рассказали собеседники телеканала, будет взаимовыгодным. По оценкам Совета нацбезопасности Украины, в 2026 году производственный потенциал в обороне достигнет $55 млрд. Сейчас украинской стороне требуется больше внешнего финансирования для реализации плана, поскольку страна может выделить лишь $15 млрд на закупку вооружения. Кроме того, Украина преуспевает по объемам производства БПЛА: если одно украинское предприятие намерено выпустить 3 млн бюджетных дронов, то США в прошлом году произвели всего 300 тыс.

Как уточнял ранее президент Владимир Зеленский, на различных этапах подписания оборонной сделки с Украиной находятся около 20 стран. За последние два месяца, пишет CBS, Украина подписала соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.