Thales и ArianeGroup испытали новый ракетный комплекс дальнего действия FLP-t 150

12 мая французские авиакосмические и оборонные компании Thales и ArianeGroup сообщили об успешном испытании новейшего сухопутного ракетного комплекса FLP-t 150 с радиусом действия около 150 км.

Стрельбы прошли 5 мая на полигоне на острове Левант в Средиземном море. Разработка комплекса велась по заданию Министерством обороны Франции. Это первая подобная система, созданная французскими производителями для вооруженных сил страны. Ранее сообщалось, что Франция разрабатывает комплекс, чтобы не зависеть от поставок американских РСЗО M270.

В своем заявлении Thales Group отметила, что «испытание подтвердило правильность конструктивных решений, технологий и эксплуатационных характеристик баллистического боеприпаса FLP-t 150, дальность действия которого превышает 150 км. Оно подчеркивает высокий потенциал боеприпаса и обеспечение высокой точности наведения, в том числе в условиях помех».

Отдельно отмечается, что новая система является на 100% французской разработкой, в которой участвуют предприятия в семи французских городах.

