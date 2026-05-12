Сергей Абельцев развел пенсионера

Пять лет лишения свободы в колонии общего режима получил по решению столичного суда один из самых ярких в недавнем прошлом представителей ЛДПР Сергей Абельцев. Бывший депутат Госдумы четырех созывов и бывший помощник покойного лидера партии Владимира Жириновского был признан виновным в обмане ранее судимого гражданина, которому за набор техники Apple и 10 млн руб. обещал очистить биографию от темного пятна и сделать помощником депутата. Сначала либерал-демократ вину признавал, но потом заявил, что его вводили в заблуждение, и в прениях сторон просил суд оправдать его.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший депутат Госдумы Сергей Абельцев получил срок за мошенничество

Процесс по делу Сергея Абельцева затянулся в Тверском райсуде столицы почти на полтора года. И лишь в первый послепраздничный день, 12 мая, председательствующая Марина Багрова огласила решение — бывший помощник Владимира Жириновского был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на такое же преступление (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб.

Адвокаты осужденного от комментариев воздержались, сославшись на желание своего подзащитного, лишь кратко сообщив, что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.

Источники “Ъ” в окружении господина Абельцева говорят, что сам бывший парламентарий исходом длительного процесса был не удивлен.

«Сергей Николаевич (Абельцев.— “Ъ”) больших иллюзий относительно исхода дела не испытывал и даже не исключал, что ему назначат более серьезное наказание в виде семи-восьми лет лишения свободы»,— заявил собеседник “Ъ”. Он напомнил, что в прениях сторон, которые начались в Тверском суде в конце апреля, прокурор просил назначить экс-депутату именно восемь лет колонии со штрафом в 900 тыс. руб.

С учетом времени, проведенного Сергеем Абельцевым в СИЗО, которое автоматически пересчитывается как 1,5 дня колонии общего режима за один день в изоляторе, он уже отбыл почти половину назначенного наказания. А потому имеет право подавать в суд заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). Впрочем, это все равно еще относительно отдаленная процедура, поскольку сначала защите господина Абельцева необходимо получить текст приговора на руки, изучить аргументы суда о виновности, после чего подать жалобу и т. д.

Сам же Сергей Абельцев будет по-прежнему оставаться в камере блока для «Б/С» (содержащихся отдельно от других заключенных бывших сотрудников судов, правоохранительных органов, чиновников и т. д.) столичного СИЗО-4 «Медведь». Там он находится, как рассказывал “Ъ”, с июля 2024 года. Его заключили под стражу по ходатайству СКР в рамках дела о мошенничестве, потерпевшим по которому выступил пенсионер Сергей Алюшников, числившийся заместителем председателя некоего «Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом».

По версии следствия, Сергею Абельцеву, политическая карьера которого сошла на нет еще несколько лет назад, стало известно, что Сергей Алюшников жаждет очистить свою биографию от пятна в виде судимости за мошенничество. Бывший помощник лидера ЛДПР, его доверенное лицо как кандидата в президенты и депутат Госдумы четырех созывов решил помочь Алюшникову. Еще в 2019 году последний получил, согласно решению Мещанского райсуда Москвы, год лишения свободы за обман уволенного сотрудника одного из крупнейших российских банков, которому, представляясь полковником ФСБ, обещал за полмиллиона рублей восстановиться на работе. Минимальное наказание было обусловлено полным признанием вины и проведением процесса в особом порядке без судебного следствия, изучения доказательств и вызова свидетелей.

Помимо снятия судимости бывший мошенник, который через суды не смог добиться исключения себя из списков аферистов, мечтал стать помощником настоящего депутата Госдумы. Сергей Абельцев, как бывший, но опытный парламентарий со связями, вызвался решить эти вопросы.

«Чистку» личного дела Сергея Алюшникова подсудимый оценил в набор техники Apрle за 1,2 млн руб., а «трудоустройство» — еще в 10 млн руб. С первой проблемой Сергей Абельцев разбираться, как установило следствие, и не думал, просто оставив технику себе. А вот собирался ли он действительно обращаться к кому-то из знакомых ныне действующих депутатов ГД для получения «корочки» помощника, осталось неизвестно, поскольку при получении «куклы» с деньгами, из которых только 1,1 млн руб. были настоящими, Сергей Абельцев был задержан с поличным на парковке у гостиницы «Националь».

Как рассказывал “Ъ”, он почти сразу частично признал вину, выразив готовность сотрудничать со следствием. Эту позицию он позже подтвердил при начале судебного процесса в Тверском райсуде. Однако потом резко отказался от признаний, заявив, что был введен в заблуждение своими первоначальными адвокатами. По его версии, он стал жертвой провокации со стороны Сергея Алюшникова, который якобы завидовал его успешной политической карьере. В связи с этим, а также скрупулезным изучением всех обстоятельств дела, оперативных материалов спецслужб и прочего суд сильно затянулся. На выступление в прениях сторон и с последним словом у Сергея Абельцева, кстати, имеющего юридическое образование, ушла почти неделя. Причем судебные заседания, на которых он вновь говорил о своей невиновности, продолжались до глубокого вечера. Не стало исключением и слушание 6 мая, когда экс-депутат таким образом отметил свое 65-летие. В целом же, как говорят в его окружении, он «несколько измотан и устал», но «держится» и жалоб, в том числе на условия содержания, не высказывает.

Сергей Сергеев