Перестановки в верхах

В свежий выпуск предметных рейтингов вузов России агентства RAEX вошли 167 вузов из 45 регионов страны. По итогам исследования сменились лидеры сразу восьми рейтингов. Изменения коснулись как инженерных, так и социогуманитарных направлений. Флагманы предметных рейтингов — МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ — по-прежнему имеют большой отрыв от конкурентов.
Лидер исследования — МГУ им. М. В. Ломоносова — вошел в тройку лучших вузов в 20 рейтингах. Это более половины рассматриваемых направлений. При этом в 12 случаях МГУ занял первое место, в частности по математике и естественным наукам (физика, химия, биология и география) и во всех рейтингах гуманитарного профиля (филология и журналистика, лингвистика и иностранные языки, история и археология).
Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет, вошедший в первую тройку 13 предметных рейтингов. Примечательно, что СПбГУ удерживает статус вице-чемпиона по математике, химии, биологии и географии с 2022 года — с момента первой публикации выпуска предметных рейтингов RAEX. Кроме того, университет по-прежнему входит в топ-3 по большинству социогуманитарных направлений.
НИУ ВШЭ поднялся на пьедестал 12 рейтингов, показав наиболее высокие результаты в блоке социальных наук: как и в прошлом году, университет занял первые места по направлениям «экономика», «психология» и «социология».
Уральский федеральный университет за год добился значительного прогресса: вуз вошел в топ-3 сразу семи рейтингов, тогда как годом ранее у УрФУ было три «серебра» и одна «бронза». На прирост повлияло вхождение в число призеров по направлениям «химия», «химические технологии», «машиностроение и робототехника». При этом в рейтинговой таблице в сфере «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» Уральский федеральный университет поднялся на первое место, сместив на вторую строчку Томский политехнический университет, возглавлявший данный рейтинг с 2022 года.
Топ-5 вузов по числу медалей замыкает МГТУ им. Н. Э. Баумана, поднявшийся на пьедестал пяти предметных рейтингов (три первых места, одно второе и одно третье). Бауманка сохранила верхнюю строчку в сферах «машиностроение и робототехника» и «техника и технологии наземного транспорта», а кроме того, поднялась на первую ступень рейтинга по направлению «электроника, радиотехника и системы связи».
В новом выпуске исследования зафиксирована смена лидеров сразу в восьми предметных областях, пять из которых приходятся на блок инженерно-технических специальностей. Помимо уже названных изменений, отмечена смена лидеров в областях «нефтегазовое дело» (верхнюю строчку занял Санкт-Петербургский горный университет), «авиационная и ракетно-космическая техника» (лучший результат показал Московский авиационный институт) и «технологии легкой промышленности» (на первое место вернулся Казанский национальный исследовательский технологический университет).
Перестановки в топе затронули и социогуманитарные области. На верхнюю строчку рейтинга в сфере «менеджмент» поднялась РАНХиГС при президенте РФ, опередившая НИУ ВШЭ. Список по направлению «политология и международные отношения» впервые возглавил МГИМО, сместивший с первой позиции МГУ. Новым лидером в области «индустрия гостеприимства» стал поднявшийся за год сразу на две ступени РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В списках лучших вузов в области общественных наук явно доминируют вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и лишь немногие региональные вузы могут составить им конкуренцию. Так, только шесть участников топ-20 в сфере экономики расположены за пределами двух столиц. Аналогичная картина наблюдается в предметном рейтинге по психологии. В списке лучших вузов в области менеджмента девять участников представляют Москву, четыре расположены в Санкт-
Петербурге, а на остальные регионы страны приходится всего семь фигурантов топ-20.
В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон. К примеру, в списке лучших вузов по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника» 85% участников расположены в регионах, в сфере «кораблестроение и водный транспорт» — 82%, в сфере «нефтегазовое дело» — 75%.
Большинство первых мест в рейтингах занимают вузы Москвы, но по предметному охвату столичные учреждения уступают ведущим региональным университетам. Среди лидеров по представленности в рейтингах только один участник имеет московскую прописку — это РУДН, вошедший в 24 списка. Лучшим по этому параметру стал УрФУ (25 рейтингов), кроме того, широко представлены в списках Южный федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет (входят в 22 рейтинга), а также Томский государственный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет (входят в 21 рейтинг).
Рейтинги в предметных областях с самой большой численностью обучающихся (свыше 300 тыс. студентов-очников) не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым годом. В сфере «информационные технологии» состав первой тройки стабилен: первое место снова занял Московский физико-технический институт, далее расположились МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. В сфере «медицина» привычно доминируют специализированные вузы во главе с Сеченовским университетом и РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Первую двадцатку «разбавили» лишь четыре классических университета, имеющие медицинские факультеты в своем составе: МГУ, СПбГУ, РУДН и Казанский федеральный университет.