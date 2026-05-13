Перестановки в верхах

RAEX обновило рейтинги вузов России по 35 предметным областям

В свежий выпуск предметных рейтингов вузов России агентства RAEX вошли 167 вузов из 45 регионов страны. По итогам исследования сменились лидеры сразу восьми рейтингов. Изменения коснулись как инженерных, так и социогуманитарных направлений. Флагманы предметных рейтингов — МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ — по-прежнему имеют большой отрыв от конкурентов.

Лидер исследования — МГУ им. М. В. Ломоносова — вошел в тройку лучших вузов в 20 рейтингах. Это более половины рассматриваемых направлений. При этом в 12 случаях МГУ занял первое место, в частности по математике и естественным наукам (физика, химия, биология и география) и во всех рейтингах гуманитарного профиля (филология и журналистика, лингвистика и иностранные языки, история и археология).

Филология и журналистика
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
3 Санкт-Петербургский государственный университет 2
4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5
5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4
6 МГИМО МИД России 7
7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6
8 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 9
9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8
10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 13
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

История и археология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Российский государственный гуманитарный университет 6
5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4
6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8
7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7
8 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5
9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9
10 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Лингвистика и иностранные языки
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4
5 Московский государственный лингвистический университет 5
6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6
7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7
9 Московский городской педагогический университет 8
10 Университет МИСИС 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Математика


Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 4
5 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8
6 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6
7 Университет ИТМО 7
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
9 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5
10 Национальный исследовательский Томский государственный университет 12
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Химия
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4
4 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3
5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5
6 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 6
7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8
8 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 9
9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7
10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет, вошедший в первую тройку 13 предметных рейтингов. Примечательно, что СПбГУ удерживает статус вице-чемпиона по математике, химии, биологии и географии с 2022 года — с момента первой публикации выпуска предметных рейтингов RAEX. Кроме того, университет по-прежнему входит в топ-3 по большинству социогуманитарных направлений.

Биология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3
4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4
5 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5
6 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 7
7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8
9 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 6
10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

География
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 4
5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5
6 Российский государственный гидрометеорологический университет 8
7 Дальневосточный федеральный университет -
8 Тюменский государственный университет 6
9 Южный федеральный университет 7
10 Московский государственный университет геодезии и картографии 12
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Психология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2
3 Санкт-Петербургский государственный университет 3
4 Московский государственный психолого-педагогический университет 6
5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4
6 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 7
7 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 5
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8
9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 12
10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Социология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2
3 Санкт-Петербургский государственный университет 3
4 Финансовый университет при правительстве РФ 5
5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4
6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 6
7 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7
8 МГИМО МИД России 8
9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9
10 Московский городской педагогический университет 14
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

НИУ ВШЭ поднялся на пьедестал 12 рейтингов, показав наиболее высокие результаты в блоке социальных наук: как и в прошлом году, университет занял первые места по направлениям «экономика», «психология» и «социология».

Уральский федеральный университет за год добился значительного прогресса: вуз вошел в топ-3 сразу семи рейтингов, тогда как годом ранее у УрФУ было три «серебра» и одна «бронза». На прирост повлияло вхождение в число призеров по направлениям «химия», «химические технологии», «машиностроение и робототехника». При этом в рейтинговой таблице в сфере «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» Уральский федеральный университет поднялся на первое место, сместив на вторую строчку Томский политехнический университет, возглавлявший данный рейтинг с 2022 года.

Топ-5 вузов по числу медалей замыкает МГТУ им. Н. Э. Баумана, поднявшийся на пьедестал пяти предметных рейтингов (три первых места, одно второе и одно третье). Бауманка сохранила верхнюю строчку в сферах «машиностроение и робототехника» и «техника и технологии наземного транспорта», а кроме того, поднялась на первую ступень рейтинга по направлению «электроника, радиотехника и системы связи».

Электроника, радиотехника и системы связи
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 2
2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5
5 Университет ИТМО 4
6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6
7 Университет МИСИС 11
8 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 7
9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 10
10 Национальный исследовательский университет МИЭТ 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Техника и технологии наземного транспорта
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1
2 Российский университет транспорта (МИИТ) 2
3 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 4
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3
5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6
6 Сибирский федеральный университет 9
7 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 5
8 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8
9 Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I 7
10 Московский политехнический университет 17
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Нефтегазовое дело
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 2
2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 1
3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3
4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5
5 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4
6 Санкт-Петербургский государственный университе 6
7 Университет МИСИС 7
8 Сибирский федеральный университет 8
9 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 10
10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Авиационная и ракетно-космическая техника
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет 2
2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1
3 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 3
4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6
5 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ 4
6 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 5
7 Новосибирский государственный технический университет 11
8 Южный федеральный университет 8
9 Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ имени Д.Ф. Устинова 9
10 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 13
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2
2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1
3 Национальный исследовательский университет МЭИ 3
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4
5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 5
6 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 6
7 Сибирский федеральный университет 7
8 Дальневосточный федеральный университет 8
9 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 10
10 Новосибирский государственный технический университет 9
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Машиностроение и робототехника
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 2
3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4
4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
5 Университет ИТМО 5
6 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 3
7 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 9
8 Университет МИСИС 8
9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 11
10 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Химические технологии
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1
2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 2
3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4
4 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 3
5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 5
6 Казанский национальный исследовательский технологический университет 6
7 Университет ИТМО 7
8 МИРЭА — Российский технологический университет 11
9 Уфимский государственный нефтяной технический университет 10
10 Сибирский федеральный университет 9
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Ядерная энергетика и технологии
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1
2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2
3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5
5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 4
6 Национальный исследовательский университет МЭИ 6
7 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 8
8 Воронежский государственный университет 7
9 Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 9
10 Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

В новом выпуске исследования зафиксирована смена лидеров сразу в восьми предметных областях, пять из которых приходятся на блок инженерно-технических специальностей. Помимо уже названных изменений, отмечена смена лидеров в областях «нефтегазовое дело» (верхнюю строчку занял Санкт-Петербургский горный университет), «авиационная и ракетно-космическая техника» (лучший результат показал Московский авиационный институт) и «технологии легкой промышленности» (на первое место вернулся Казанский национальный исследовательский технологический университет).

Перестановки в топе затронули и социогуманитарные области. На верхнюю строчку рейтинга в сфере «менеджмент» поднялась РАНХиГС при президенте РФ, опередившая НИУ ВШЭ. Список по направлению «политология и международные отношения» впервые возглавил МГИМО, сместивший с первой позиции МГУ. Новым лидером в области «индустрия гостеприимства» стал поднявшийся за год сразу на две ступени РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В списках лучших вузов в области общественных наук явно доминируют вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и лишь немногие региональные вузы могут составить им конкуренцию. Так, только шесть участников топ-20 в сфере экономики расположены за пределами двух столиц. Аналогичная картина наблюдается в предметном рейтинге по психологии. В списке лучших вузов в области менеджмента девять участников представляют Москву, четыре расположены в Санкт-

Экономика
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2
3 Финансовый университет при правительстве РФ 3
4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4
5 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6
6 Санкт-Петербургский государственный университет 5
7 МГИМО МИД России 7
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 11
9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 10
10 Российская экономическая школа 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Менеджмент
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 2
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1
3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3
4 Финансовый университет при правительстве РФ 4
5 Санкт-Петербургский государственный университет 5
6 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6
7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8
8 МГИМО МИД России 7
9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9
10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Технологии легкой промышленности (весь список)
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2
2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 1
3 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 3
4 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4
5 Омский государственный технический университет 5
6 Ивановский государственный политехнический университет 7
7 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского -
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Сельское хозяйство
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 1
2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы -
3 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 2
4 Новосибирский государственный аграрный университет 8
5 Ставропольский государственный аграрный университет 3
6 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 5
7 Казанский государственный аграрный университет 15
8 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 6
9 Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 14
10 Пензенский государственный аграрный университет 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Политология и международные отношения
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 МГИМО МИД России 2
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
3 Санкт-Петербургский государственный университет 3
4 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4
5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5
6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7
7 Финансовый университет при правительстве РФ 6
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9
9 Дальневосточный федеральный университет 13
10 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Индустрия гостеприимства
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Финансовый университет при правительстве РФ 1
4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6
5 Южный федеральный университет 10
6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 7
7 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5
8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4
9 Дальневосточный федеральный университет 8
10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Петербурге, а на остальные регионы страны приходится всего семь фигурантов топ-20.

В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон. К примеру, в списке лучших вузов по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника» 85% участников расположены в регионах, в сфере «кораблестроение и водный транспорт» — 82%, в сфере «нефтегазовое дело» — 75%.

Большинство первых мест в рейтингах занимают вузы Москвы, но по предметному охвату столичные учреждения уступают ведущим региональным университетам. Среди лидеров по представленности в рейтингах только один участник имеет московскую прописку — это РУДН, вошедший в 24 списка. Лучшим по этому параметру стал УрФУ (25 рейтингов), кроме того, широко представлены в списках Южный федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет (входят в 22 рейтинга), а также Томский государственный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет (входят в 21 рейтинг).

Рейтинги в предметных областях с самой большой численностью обучающихся (свыше 300 тыс. студентов-очников) не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым годом. В сфере «информационные технологии» состав первой тройки стабилен: первое место снова занял Московский физико-технический институт, далее расположились МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. В сфере «медицина» привычно доминируют специализированные вузы во главе с Сеченовским университетом и РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Первую двадцатку «разбавили» лишь четыре классических университета, имеющие медицинские факультеты в своем составе: МГУ, СПбГУ, РУДН и Казанский федеральный университет.

Педагогическое образование (педагогика)
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Московский городской педагогический университет 2
3 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 3
4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4
5 Московский педагогический государственный университет 5
6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8
7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 13
9 Южный федеральный университет 10
10 Национальный исследовательский Томский государственный университет -
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Право
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 МГИМО МИД России 4
5 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 5
6 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6
7 Финансовый университет при правительстве РФ 7
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10
9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 8
10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Строительство
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 1
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 2
3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 3
4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5
5 Дальневосточный федеральный университет 4
6 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 6
7 Донской государственный технический университет 11
8 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 7
9 Сибирский федеральный университет 10
10 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Технологии материалов
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Университет МИСИС 1
2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2
3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 3
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5
5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 4
6 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
7 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 7
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 10
10 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Экология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2
3 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5
4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4
5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 3
6 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 10
7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8
9 Южный федеральный университет 9
10 Сибирский федеральный университет 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Биотехнологии и биоинженерия
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 2
3 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 5
4 Университет ИТМО 4
5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7
6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5
7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
8 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 9
9 Казанский национальный исследовательский технологический университет 8
10 Южный федеральный университет 13
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Информационные технологии
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 1
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Санкт-Петербургский государственный университет 4
5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5
6 Университет ИТМО 6
7 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 7
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9
9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8
10 Университет Иннополис 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Медицина
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2
3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3
4 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 4
5 Санкт-Петербургский государственный университет 6
6 Российский университет медицины Минздрава России 7
7 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России 5
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 11
10 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Фармация
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3
3 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2
4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4
5 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 5
6 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 9
7 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 13
8 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 7
9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 6
10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Кораблестроение и водный транспорт
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 1
2 Дальневосточный федеральный университет 2
3 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 3
4 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 4
5 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 5
6 Калининградский государственный технический университет 7
7 Российский университет транспорта (МИИТ) 6
8 Волжский государственный университет водного транспорта 9
9 Севастопольский государственный университет 10
10 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Ветеринария и зоотехния
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 1
2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2
3 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина 3
4 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 4
5 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6
6 Российский биотехнологический университет 5
7 Башкирский государственный аграрный университет 10
8 Донской государственный технический университет 7
9 Новосибирский государственный аграрный университет 8
10 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 13
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

