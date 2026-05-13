Перестановки в верхах

В свежий выпуск предметных рейтингов вузов России агентства RAEX вошли 167 вузов из 45 регионов страны. По итогам исследования сменились лидеры сразу восьми рейтингов. Изменения коснулись как инженерных, так и социогуманитарных направлений. Флагманы предметных рейтингов — МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ — по-прежнему имеют большой отрыв от конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидер исследования — МГУ им. М. В. Ломоносова — вошел в тройку лучших вузов в 20 рейтингах. Это более половины рассматриваемых направлений. При этом в 12 случаях МГУ занял первое место, в частности по математике и естественным наукам (физика, химия, биология и география) и во всех рейтингах гуманитарного профиля (филология и журналистика, лингвистика и иностранные языки, история и археология).

Филология и журналистика Выйти из полноэкранного режима Филология и журналистика Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 2 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 МГИМО МИД России 7 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 8 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 9 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

История и археология Выйти из полноэкранного режима История и археология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Российский государственный гуманитарный университет 6 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 8 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 10 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Лингвистика и иностранные языки Выйти из полноэкранного режима Лингвистика и иностранные языки Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4 5 Московский государственный лингвистический университет 5 6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 9 Московский городской педагогический университет 8 10 Университет МИСИС 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Математика

Выйти из полноэкранного режима Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 4 5 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 6 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6 7 Университет ИТМО 7 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 10 Национальный исследовательский Томский государственный университет 12 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Физика Выйти из полноэкранного режима Химия Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 4 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 6 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 6 7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 8 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 9 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Второе место по общему числу медалей занял Санкт-Петербургский государственный университет, вошедший в первую тройку 13 предметных рейтингов. Примечательно, что СПбГУ удерживает статус вице-чемпиона по математике, химии, биологии и географии с 2022 года — с момента первой публикации выпуска предметных рейтингов RAEX. Кроме того, университет по-прежнему входит в топ-3 по большинству социогуманитарных направлений.

Химия Выйти из полноэкранного режима Химия Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 4 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 6 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 6 7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 8 8 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 9 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Биология Выйти из полноэкранного режима Биология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3 4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4 5 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 6 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 7 7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 9 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 6 10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

География Выйти из полноэкранного режима География Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 4 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 6 Российский государственный гидрометеорологический университет 8 7 Дальневосточный федеральный университет - 8 Тюменский государственный университет 6 9 Южный федеральный университет 7 10 Московский государственный университет геодезии и картографии 12 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Психология Выйти из полноэкранного режима Психология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Московский государственный психолого-педагогический университет 6 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 7 7 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 5 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 12 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Социология Выйти из полноэкранного режима Социология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Финансовый университет при правительстве РФ 5 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 6 7 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 8 МГИМО МИД России 8 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 10 Московский городской педагогический университет 14 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

НИУ ВШЭ поднялся на пьедестал 12 рейтингов, показав наиболее высокие результаты в блоке социальных наук: как и в прошлом году, университет занял первые места по направлениям «экономика», «психология» и «социология».

Уральский федеральный университет за год добился значительного прогресса: вуз вошел в топ-3 сразу семи рейтингов, тогда как годом ранее у УрФУ было три «серебра» и одна «бронза». На прирост повлияло вхождение в число призеров по направлениям «химия», «химические технологии», «машиностроение и робототехника». При этом в рейтинговой таблице в сфере «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» Уральский федеральный университет поднялся на первое место, сместив на вторую строчку Томский политехнический университет, возглавлявший данный рейтинг с 2022 года.

Топ-5 вузов по числу медалей замыкает МГТУ им. Н. Э. Баумана, поднявшийся на пьедестал пяти предметных рейтингов (три первых места, одно второе и одно третье). Бауманка сохранила верхнюю строчку в сферах «машиностроение и робототехника» и «техника и технологии наземного транспорта», а кроме того, поднялась на первую ступень рейтинга по направлению «электроника, радиотехника и системы связи».

Электроника, радиотехника и системы связи Выйти из полноэкранного режима Электроника, радиотехника и системы связи Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 2 2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Университет ИТМО 4 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 7 Университет МИСИС 11 8 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 7 9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 10 10 Национальный исследовательский университет МИЭТ 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Техника и технологии наземного транспорта Выйти из полноэкранного режима Техника и технологии наземного транспорта Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1 2 Российский университет транспорта (МИИТ) 2 3 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 4 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6 6 Сибирский федеральный университет 9 7 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 5 8 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8 9 Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I 7 10 Московский политехнический университет 17 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Нефтегазовое дело Выйти из полноэкранного режима Нефтегазовое дело Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 2 2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 1 3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3 4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 5 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4 6 Санкт-Петербургский государственный университе 6 7 Университет МИСИС 7 8 Сибирский федеральный университет 8 9 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 10 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Авиационная и ракетно-космическая техника Выйти из полноэкранного режима Авиационная и ракетно-космическая техника Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет 2 2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1 3 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 3 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 5 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ 4 6 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 5 7 Новосибирский государственный технический университет 11 8 Южный федеральный университет 8 9 Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ имени Д.Ф. Устинова 9 10 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника Выйти из полноэкранного режима Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2 2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1 3 Национальный исследовательский университет МЭИ 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4 5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 5 6 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 6 7 Сибирский федеральный университет 7 8 Дальневосточный федеральный университет 8 9 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 10 10 Новосибирский государственный технический университет 9 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Машиностроение и робототехника Выйти из полноэкранного режима Машиностроение и робототехника Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1 2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 5 Университет ИТМО 5 6 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 3 7 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 9 8 Университет МИСИС 8 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 11 10 Национальный исследовательский Томский государственный университет 7 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Химические технологии Выйти из полноэкранного режима Химические технологии Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1 2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 4 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 3 5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 5 6 Казанский национальный исследовательский технологический университет 6 7 Университет ИТМО 7 8 МИРЭА — Российский технологический университет 11 9 Уфимский государственный нефтяной технический университет 10 10 Сибирский федеральный университет 9 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Ядерная энергетика и технологии Выйти из полноэкранного режима Ядерная энергетика и технологии Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2 3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 4 6 Национальный исследовательский университет МЭИ 6 7 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 8 8 Воронежский государственный университет 7 9 Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 9 10 Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

В новом выпуске исследования зафиксирована смена лидеров сразу в восьми предметных областях, пять из которых приходятся на блок инженерно-технических специальностей. Помимо уже названных изменений, отмечена смена лидеров в областях «нефтегазовое дело» (верхнюю строчку занял Санкт-Петербургский горный университет), «авиационная и ракетно-космическая техника» (лучший результат показал Московский авиационный институт) и «технологии легкой промышленности» (на первое место вернулся Казанский национальный исследовательский технологический университет).

Перестановки в топе затронули и социогуманитарные области. На верхнюю строчку рейтинга в сфере «менеджмент» поднялась РАНХиГС при президенте РФ, опередившая НИУ ВШЭ. Список по направлению «политология и международные отношения» впервые возглавил МГИМО, сместивший с первой позиции МГУ. Новым лидером в области «индустрия гостеприимства» стал поднявшийся за год сразу на две ступени РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В списках лучших вузов в области общественных наук явно доминируют вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и лишь немногие региональные вузы могут составить им конкуренцию. Так, только шесть участников топ-20 в сфере экономики расположены за пределами двух столиц. Аналогичная картина наблюдается в предметном рейтинге по психологии. В списке лучших вузов в области менеджмента девять участников представляют Москву, четыре расположены в Санкт-

Экономика Выйти из полноэкранного режима Экономика Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Финансовый университет при правительстве РФ 3 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 5 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6 6 Санкт-Петербургский государственный университет 5 7 МГИМО МИД России 7 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 11 9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 10 10 Российская экономическая школа 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Менеджмент Выйти из полноэкранного режима Менеджмент Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 2 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3 4 Финансовый университет при правительстве РФ 4 5 Санкт-Петербургский государственный университет 5 6 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 8 МГИМО МИД России 7 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Технологии легкой промышленности (весь список) Выйти из полноэкранного режима Технологии легкой промышленности (весь список) Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 1 3 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 3 4 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4 5 Омский государственный технический университет 5 6 Ивановский государственный политехнический университет 7 7 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Сельское хозяйство Выйти из полноэкранного режима Сельское хозяйство Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 1 2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы - 3 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 2 4 Новосибирский государственный аграрный университет 8 5 Ставропольский государственный аграрный университет 3 6 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 5 7 Казанский государственный аграрный университет 15 8 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 6 9 Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 14 10 Пензенский государственный аграрный университет 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Политология и международные отношения Выйти из полноэкранного режима Политология и международные отношения Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 МГИМО МИД России 2 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 3 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 7 Финансовый университет при правительстве РФ 6 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 Дальневосточный федеральный университет 13 10 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Индустрия гостеприимства Выйти из полноэкранного режима Индустрия гостеприимства Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Финансовый университет при правительстве РФ 1 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6 5 Южный федеральный университет 10 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 7 7 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4 9 Дальневосточный федеральный университет 8 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Петербурге, а на остальные регионы страны приходится всего семь фигурантов топ-20.

В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон. К примеру, в списке лучших вузов по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника» 85% участников расположены в регионах, в сфере «кораблестроение и водный транспорт» — 82%, в сфере «нефтегазовое дело» — 75%.

Большинство первых мест в рейтингах занимают вузы Москвы, но по предметному охвату столичные учреждения уступают ведущим региональным университетам. Среди лидеров по представленности в рейтингах только один участник имеет московскую прописку — это РУДН, вошедший в 24 списка. Лучшим по этому параметру стал УрФУ (25 рейтингов), кроме того, широко представлены в списках Южный федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет (входят в 22 рейтинга), а также Томский государственный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет (входят в 21 рейтинг).

Рейтинги в предметных областях с самой большой численностью обучающихся (свыше 300 тыс. студентов-очников) не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым годом. В сфере «информационные технологии» состав первой тройки стабилен: первое место снова занял Московский физико-технический институт, далее расположились МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. В сфере «медицина» привычно доминируют специализированные вузы во главе с Сеченовским университетом и РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Первую двадцатку «разбавили» лишь четыре классических университета, имеющие медицинские факультеты в своем составе: МГУ, СПбГУ, РУДН и Казанский федеральный университет.

Педагогическое образование (педагогика) Выйти из полноэкранного режима Педагогическое образование (педагогика) Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Московский городской педагогический университет 2 3 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 3 4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4 5 Московский педагогический государственный университет 5 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 13 9 Южный федеральный университет 10 10 Национальный исследовательский Томский государственный университет - Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Право Выйти из полноэкранного режима Право Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 МГИМО МИД России 4 5 Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 5 6 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 6 7 Финансовый университет при правительстве РФ 7 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 8 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Строительство Выйти из полноэкранного режима Строительство Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 1 2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 3 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 5 Дальневосточный федеральный университет 4 6 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 6 7 Донской государственный технический университет 11 8 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 7 9 Сибирский федеральный университет 10 10 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Технологии материалов Выйти из полноэкранного режима Технологии материалов Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Университет МИСИС 1 2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2 3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 4 6 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 7 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 7 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 10 10 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Экология Выйти из полноэкранного режима Экология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2 3 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 3 6 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 10 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 9 Южный федеральный университет 9 10 Сибирский федеральный университет 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Биотехнологии и биоинженерия Выйти из полноэкранного режима Биотехнологии и биоинженерия Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 2 3 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 5 4 Университет ИТМО 4 5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 8 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 9 9 Казанский национальный исследовательский технологический университет 8 10 Южный федеральный университет 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Информационные технологии Выйти из полноэкранного режима Информационные технологии Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4 5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 6 Университет ИТМО 6 7 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 7 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 10 Университет Иннополис 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Медицина Выйти из полноэкранного режима Медицина Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1 2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2 3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3 4 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 4 5 Санкт-Петербургский государственный университет 6 6 Российский университет медицины Минздрава России 7 7 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России 5 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 11 10 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Фармация Выйти из полноэкранного режима Фармация Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4 5 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 5 6 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 9 7 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 13 8 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 7 9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 6 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне

Кораблестроение и водный транспорт Выйти из полноэкранного режима Кораблестроение и водный транспорт Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 1 2 Дальневосточный федеральный университет 2 3 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 3 4 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 4 5 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 5 6 Калининградский государственный технический университет 7 7 Российский университет транспорта (МИИТ) 6 8 Волжский государственный университет водного транспорта 9 9 Севастопольский государственный университет 10 10 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год Открыть в новом окне