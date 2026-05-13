Академик Решетов: «Сегодня нет ни одной специальности, где бы ни применялись эти технологии»

Директор Института кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина, академик РАН Игорь Решетов рассказал о важности I Международного конгресса по ядерной медицине и онкологии, роли ядерной медицины в современном здравоохранении и технологических прорывах, которые возможны благодаря мирному атому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина, академик РАН Игорь Решетов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Директор Института кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина, академик РАН Игорь Решетов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, о концепции конгресса. Как пришли к его идее?

— Сегодня достижения и возможности ядерной медицины используют практически во всех областях медицины, очевиден прогресс данного направления. При этом в Институте кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина накоплена значительная экспертиза в разработке радиофармпрепаратов нового поколения, радиотерапевтической техники. Поэтому идея объединить ведущих специалистов России и мира в области ядерной медицины, радиационной фармации, онкологии и смежных дисциплин именно сейчас стала особенно актуальной. И Сеченовский университет позиционирует себя как площадка для глубокого междисциплинарного диалога. Впервые в нашей стране участникам научного форума будет доступна такая обширная программа — от обсуждения новейших методов диагностики и лечения до определения места ядерной медицины в системе медицинского образования.

— Что же такое ядерная медицина?

— Ядерная медицина — это совокупность научно-практических методов, связанных с использованием ядерной физики для прикладных медицинских задач: диагностики, лечения. Это уникальная междисциплинарная платформа и эффективный лабораторный инструмент для получения точной информации. Кроме того, сильная связь с физикой привела к появлению новых медицинских специальностей — например, медицинский физик.

— Если конкретизировать, то в каких областях медицины применяются методы ядерной медицины?

— Сегодня нет ни одной лечебной специальности, где бы ни применялись эти технологии. Так, диагностическое исследование при помощи радиоизотопов показывает функцию сердца, почек, легких, мозга, состояние костной ткани. Благодаря разработке новых радиофармпрепаратов и расширению номенклатуры используемых изотопов точность диагностики повышается с каждым годом. Ядерную медицину можно охарактеризовать термином «тераностика», который означает объединение диагностики и лечения. В зависимости от дозы радиофармпрепарат может являться как средством диагностики, так и лечебным агентом.

— Какие позитивные изменения ядерная медицина привносит в лечебную практику?

— В первую очередь — повышение выживаемости пациентов. Если данная отрасль будет развиваться эволюционно, с сохранением постоянных темпов роста, то в ближайшем будущем мы заметим, что точность и глубина анализа в клинической практике не просто улучшится, а концептуально трансформируется. Новейшие гибридные диагностические методы ПЭТ-КТ, ОФЭКТ-КТ, МРТ-КТ и МРТ-ПЭТ будут давать врачам качественно другую информацию. И чем раньше мы диагностируем болезнь и выявим ее ключевые признаки, тем раньше сможем назначить эффективное лечение, продлим жизнь пациенту и улучшим ее качество.

— Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, как работают радиофармпрепараты?

— Основными действующими компонентами всех радиофармпрепаратов являются активные изотопы. Большинство радиофармпрепаратов поступают в организм пациента либо перорально, либо с помощью инъекций. Благодаря важнейшему свойству радиофармпрепаратов — тропности (способности избирательно накапливаться в определенных тканях, органах или патологических очагах организма) — врач может получить более точные и подробные данные о том или ином органе во время диагностического исследования.

Лечение радиофармпрепаратами проходит в схожем ключе: препарат можно вводить в саму ткань, артерию или вену. Последние два способа называют сосудистым доступом. Он подразумевает запуск радиоактивных эмбол (микрошариков с радиоизотопами) напрямую в кровоток опухоли, где они излучают более мягкие - и -частицы, не провоцирующие развитие локальной или общей лучевой болезни и не требующие изоляции пациента. Человек с такими препаратами внутри может жить обычной жизнью, не представляя никакой опасности для окружающих.

Другой важный метод лечения, основанный на применении радиоизотопов,— дистанционная лучевая терапия. Повредить опухолевые клетки можно, если доставить в пораженную раком область большой объем энергии. Доставка происходит с помощью -излучения, ВЧ- и СВЧ-излучения, квантовых лазеров или корпускул (протонов, нейтронов и электронов). Лучевая терапия применяется не только в лечении онкологических заболеваний. Например, лопнувшая аневризма вызывает кровоизлияние в мозг и, если не убьет человека, сделает его инвалидом. Выявив аневризму, мы можем подвергнуть человека стереотоксическому точечному облучению, которое склерозирует аневризму и спасает человеку жизнь.

— Какие разработки в области ядерной медицины ведутся в Сеченовском университете?

— Наша врачебно-инженерная команда участвует в нескольких проектах по созданию радиотерапевтической техники и радиофармпрепаратов нового поколения. Это коллаборации с такими ключевыми партнерами, как госкорпорация «Росатом», МИФИ, ФЭИ, НИЦ «Курчатовский институт». Главная цель проектного сотрудничества — решить проблему импортозамещения, которая в области ядерной медицины особенно актуальна.

— Где в нашей стране производят радиофармпрепараты?

— Производством радиофармпрепаратов занимаются в ФЭИ им. А. И. Лейпунского, свое производство есть у ФМБА, некоторые частные клиники имеют «ядерные аптеки». Мы в Сеченовском университете также производим некоторые препараты.

Чем выше энергия, в которой работает препарат, тем жестче должны соблюдаться правила радиационной безопасности при его производстве и транспортировке. Это одно из главных препятствий для расширения распространения и реализации радиофармпрепаратов. Именно во многом из-за этого изотоп технеция сейчас переживает взрыв популярности, так как излучаемая им энергия допустима в плане безопасности для большей части медицинских организаций.

— Где готовят специалистов по ядерной медицине?

— Специализированной отдельной программы по ядерной медицине сейчас нет, поскольку это не специальность, а медицинское направление. Подготовку в данной области выборочно получают врачи разных специальностей. На мой взгляд, все же необходимо создавать некие объединенные курсы или циклы, своего рода библиотеку знаний по ядерной медицине, которые обязательны для изучения вне зависимости от начальной специализации врача. К сожалению, сегодня большая часть медиков очень условно с ней знакома.

Сеченовский университет активно работает в направлении создания такого «ядра знаний». Недавно мы проводили производственную практику для студентов школы «Медицина будущего» и Школы мастерства. Будущее науки за студентами, и мы стараемся их обогатить всеми знаниями, нужными для продвижения такого привлекательного и активно развивающегося направления, как ядерная медицина.

— Ядерная медицина сегодня кажется не совсем изученной областью, и работать в таких условиях намного сложнее. Чем ядерная медицина так привлекательна для врачей и ученых?

— В 1964 году академик Мстислав Келдыш, один из величайших математиков, рассчитал формулу управления делением ядра в случае подпитывания его энергией лазера. На данный момент этот феномен успешно реализован в физических лабораториях, но применения в медицине пока не нашел. Мы пытаемся эту идею применить в медицине. По нашим предположениям, лечебный эффект гибели опухоли при подпитке энергией лазера может быть усилен в восемь или девять раз. И благодаря этому ранее неизлечимые больные получат шанс на жизнь.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета