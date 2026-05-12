Стеклянные шарики против бактерий
Дагестанские ученые создали «умные» фильтры для питьевой воды
В Дагестанском государственном университете разработана технология, превращающая обычные стеклянные шарики в мощное оружие против бактерий и органических загрязнителей. Исследователи использовали метод атомно-слоевого осаждения (ALD), чтобы нанести на поверхность стекла сверхтонкую пленку — настолько тонкую, что она в тысячи раз тоньше человеческого волоса.
Кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета Абай Максумова
Эта пленка, состоящая из оксидов титана и ванадия, обладает фотокаталитическими свойствами: под воздействием света она запускает химические реакции, разрушающие патогенные микроорганизмы и органические молекулы.
В отличие от традиционных фильтров, накапливающих загрязнения или требующих замены картриджей, разработка ученых ДГУ работает по принципу фотокатализа. Сам материал не расходуется в процессе очистки и может использоваться многократно. При облучении светом на поверхности нанопокрытия TixVγO2 образуются активные формы кислорода (ROS), которые эффективно уничтожают бактериальные клетки и разлагают органические загрязнители.
Ключевое преимущество технологии — использование в качестве подложки стеклянных шариков, которые уже применяются в системах водоочистки. Это делает разработку легко интегрируемой в существующие промышленные установки. Впервые в мире исследователям удалось вырастить нанослой TixVγO2 на предварительно нанесенный зародышевый слой ALD Al2O3 на стекле. Для анализа структуры и состава полученного покрытия использовались современные методы: сканирующая электронная микроскопия (SEM), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX) и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS). Последняя позволила впервые получить уникальные данные о химическом состоянии элементов в нанопокрытии.
Для создания покрытия ученые выбрали галогенидные прекурсоры — TiCl4, VOCl3 и воду. Такой выбор не случаен: эти соединения обладают достаточным давлением пара при комнатной температуре и легко переходят в газовую фазу при умеренном нагреве. Кроме того, они значительно экономичнее металлоорганических аналогов, что делает процесс ALD легко масштабируемым и пригодным для интеграции в существующие промышленные системы очистки воды. Разработка особенно актуальна для регионов с ограниченным доступом к качественной питьевой воде. Фильтры с нанопокрытием могут стать основой современных многоразовых систем очистки как для питьевой, так и для сточной воды.
Особенность технологии — возможность точной настройки свойств покрытия. Изменяя состав оксидов металлов и толщину нанопленки, ученые могут создавать фильтры, эффективные против конкретных штаммов микроорганизмов. Исследователи уже работают над несколькими направлениями: помимо стеклянных шариков для водяных фильтров команда создает нанопокрытия для керамических и полимерных мембран, а также для воздушных фильтров на основе тканевых и бумажных материалов.
Проект проводится в рамках регионального конкурса Российского научного фонда на проведение фундаментальных исследований. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
«Разработка наших ученых — яркий пример того, как фундаментальная наука находит прямой путь к решению прикладных задач, имеющих огромное социальное значение. Дагестанский государственный университет последовательно развивает направление “умных” материалов для экологии. Метод атомно-слоевого осаждения, который освоили и развили исследователи под руководством Абай Максумовой, позволяет создавать покрытия с уникальными, заранее заданными свойствами на атомном уровне. Это не просто улучшение существующих технологий — это выход на принципиально новый уровень очистки воды и воздуха, что соответствует стратегическим задачам технологического суверенитета России в области экологической безопасности»,— отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.
Работа выполнена междисциплинарным коллективом ученых из Махачкалы (ДГУ и ДГМУ), Нижнего Новгорода (ННГУ) и Санкт-Петербурга (СПбГУ). Проект является частью программы развития ДГУ как участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Абай Максумова, кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета, ответила на вопросы «Ъ-Науки».
— Почему выбран именно дуэт оксидов титана и ванадия (TixVγO2) вместо чистого TiO? В чем конкретно заключается синергия ванадия для повышения фотокаталитической активности?
— Дело в том, что диоксид титана (TiO2) эффективно работает только под ультрафиолетом (УФ), который составляет менее 5% солнечного спектра. Введение ванадия решает эту фундаментальную проблему.
Во-первых, ионы V5+ в кристаллической решетке TiO2 действуют как «ловушки» для электронов. Они захватывают фотогенерированные электроны, не давая им рекомбинировать с «дырками». Это основная причина низкой эффективности TiO2. Во-вторых, примесные уровни ванадия (V 3d) располагаются внутри широкой запрещенной зоны TiO2, сужая ее и позволяя материалу «видеть» и поглощать видимый свет. В-третьих, ионы V5+ выступают в роли дополнительных каталитических центров, ускоряя генерацию супероксид-радикалов, которые и окисляют загрязнения.
В нашей работе эффективность подтверждена двумя независимыми типами измерений.
Первое — разложение модельного красителя индигокармина. Стеклянные шарики с покрытием TixVγO2 разложили 78% красителя за четыре часа под естественным светом, в то время как TiO2 на тех же шариках — лишь 18%. Это пятикратное увеличение — прямое доказательство синергии ванадия.
Второе, еще более важное — снижение химического потребления кислорода (ХПК). Этот показатель отражает не просто обесцвечивание, а реальное окисление органических загрязнителей в воде. Исходная водопроводная вода имела ХПК 3,6 мг O2/дм3, что соответствует классу «умеренно загрязненная». После трех часов контакта с нашими шариками ХПК снизилось до 0 мг O2/дм3. Вода стала «очень чистой» по этому показателю. Для сравнения, шарики с покрытием TiO практически не изменили ХПК (значение осталось около 3,5 мг O2/дм3).
— Как решается проблема токсичности ванадия? Не происходит ли вымывание ионов V5+ в питьевую воду, особенно при длительном контакте или в слабокислой среде?
— Это ключевой вопрос безопасности использования любых металлсодержащих материалов в системах питьевого водоснабжения. Наш подход решает его на молекулярном уровне.
Использованный нами метод атомно-слоевого осаждения (АСО) создает не просто тонкую нанопленку, физически удерживающуюся на поверхности. В процессе АСО атомы титана и ванадия ковалентно «пришиваются» к поверхности стеклянного шарика через прочные химические связи. Это принципиальное отличие от многих других методов нанесения, где покрытие может отслаиваться или постепенно вымываться.
Для проверки стабильности покрытия мы провели серию экспериментов.
- Короткий контакт (три часа). Анализ воды методами капиллярного электрофореза и атомно-эмиссионной спектроскопии (чувствительность методов — доли миллиграмма на литр) не обнаружил ионов ванадия и титана в пробах воды после трех часов контакта с нашими шариками.
- Длительный контакт (30 дней). Мы также провели тесты при непрерывном контакте воды с нанопокрытыми шариками в течение 30 суток. Результат тот же: ионы ванадия и титана находятся ниже предела обнаружения используемых аналитических приборов.
- Экстремальные условия. Мы специально изменяли pH воды до агрессивных значений: сильнокислая среда (pH 1–2) и сильнощелочная среда (pH 10–11). Даже в этих условиях, которые в десятки раз агрессивнее, чем в реальных системах водоснабжения, вымывания ионов не произошло.
Важно не только отсутствие токсичных ионов, но и сохранение естественного состава воды. После контакта с нашими шариками плотность, сухой остаток, жесткость и щелочность воды остались неизменными (в пределах погрешности измерений).
Таким образом, наше нанопокрытие химически стабильно и безопасно для многократного использования в системах питьевого водоснабжения по всем исследованным параметрам. По сути, вода после контакта с нашими шариками сохраняет свой естественный минеральный состав и не приобретает никаких посторонних примесей.
— Насколько экономически масштабируем процесс ALD для тонн стеклянных шариков? Ведь традиционное атомно-слоевое осаждение — медленный и дорогой метод.
— Вы совершенно правы: классическое АСО в высоковакуумных лабораторных установках — это действительно медленный (осаждение может идти часами) и на первый взгляд дорогостоящий процесс. Однако эта задача решаема, и в промышленности для этого существуют проверенные инженерные подходы.
Первое — это масштабирование через увеличение реакционных камер. Для получения больших объемов покрытых материалов используются установки с увеличенными реакционными камерами, где обработка ведется партиями (batch mode). Это позволяет загружать килограммы, а не граммы материала за один цикл.
Второе — это специальные реакторы для гранул. Для сыпучих материалов (таких как наши стеклянные шарики) оптимальны циркуляционные или вращающиеся барабанные реакторы. Технологически это работает так: шарики засыпаются во вращающийся барабан, где они постоянно перемешиваются, а пары прекурсоров (TiCl4, VOCl3 и H2O) подаются импульсами. За счет непрерывного перемешивания каждый шарик равномерно «купается» в парах прекурсоров, и мы добиваемся идеального конформного покрытия на всей загруженной массе.
Третье — экономия на реагентах. В нашей технологии мы целенаправленно отказались от дорогостоящих металлоорганических соединений (которые часто используются в АСО) в пользу недорогих хлоридных прекурсоров — TiCl4 и VOCl3. Это многократно снижает стоимость сырья.
Что это означает на практике? Масштабирование процесса до производства тонн модифицированных шариков — это инженерная задача, и она решаема. Более того, АСО-покрытие наносится один раз, а шарики затем выдерживают сотни и тысячи циклов фильтрации без потери активности и без вымывания компонентов. В пересчете на один литр очищенной воды стоимость покрытия становится сопоставимой с ценой традиционных ионообменных смол или даже ниже, если учесть долговечность и возможность регенерации.
Таким образом, наша технология не только эффективна, но и потенциально экономически масштабируема для реальных систем водоочистки.
— Как технология работает в реальных, а не лабораторных условиях (мутная вода, наличие органических взвесей, экранирование света)?
— Здесь важно правильно понимать место и роль нашего материала в реальной системе водоочистки. Разработанные нами фотокаталитические шарики не предназначены для очистки мутных вод, например, напрямую из реки или промышленного отстойника. В любой технологической схеме водоподготовки есть последовательные этапы. Сначала вода проходит через стадии механической очистки (отстаивание, фильтрация через песок или сетчатые фильтры), которые удаляют основные взвеси. И только после этого вода поступает на этап тонкой доочистки, где как раз и применяются такие материалы, как наши шарики. Их задача — удалять растворенные органические загрязнители (остатки удобрений, фармацевтику, продукты жизнедеятельности микроорганизмов) и проводить окончательное обеззараживание. На этом этапе вода уже прозрачна, и проблема ослабления света взвесями практически отсутствует.
Кроме того, у нашей системы есть конструктивное преимущество. Сами стеклянные шарики работают как световоды. Даже если вода не идеально прозрачна, многократные внутренние отражения и рассеяния света внутри слоя шариков обеспечивают проникновение УФ и видимого излучения в межгранулярное пространство, «освещая» покрытия там, куда прямой свет не попадает.
Таким образом, практическая применимость определяется правильным местом в технологической цепочке, а избыточная мутность — это проблема других этапов очистки, которую решают другими методами.
— Каков реальный ресурс работы фильтрующего слоя до потери активности? Сколько циклов очистки выдерживает нанопокрытие без деградации и отслаивания?
— Мы провели систематическую оценку стабильности разработанных фотокаталитических шариков в условиях, моделирующих реальную эксплуатацию. Испытания включали три полных цикла фотокаталитической очистки (каждый цикл — несколько часов под естественным освещением с промежуточной регенерацией образцов).
Основные полученные нами результаты:
- Заметного снижения эффективности разложения органических красителей от цикла к циклу не наблюдалось. Разложение индигокармина оставалось на уровне около 78% после четырех часов облучения во всех трех циклах.
- По результатам анализов капиллярного электрофореза и атомно-эмиссионной спектроскопии в воде после каждого цикла не обнаружено ионов титана и ванадия. Нижний предел обнаружения используемых методов — доли миллиграмма на литр, то есть даже следовых количеств вымывания не зафиксировано.
- После контакта с нашими шариками плотность воды, сухой остаток, общая жесткость, щелочность и pH оставались в пределах погрешности измерений. Это дополнительное подтверждение того, что покрытие не взаимодействует с водой и не изменяет ее природный состав.
- Во всех трех циклах инактивация тестовых штаммов S. Aureus и E. Coli сохранялась на уровне более 99,9% (практически 100%).
Таким образом, по совокупности четырех независимых критериев (активность, чистота воды, гидрохимия, антибактериальная эффективность) нанопокрытие демонстрирует полную стабильность в течение как минимум трех полных циклов очистки без каких-либо признаков деградации.
В целом следует различать два типа износа. Химическая деградация фотокатализатора нам не угрожает: активные формы кислорода генерируются в процессе работы, но сам материал при этом не расходуется, что подтверждается полным сохранением активности от цикла к циклу. Механический износ — отдельная тема. В условиях длительной эксплуатации в движущемся слое (шарики трутся один о другой в проточном реакторе) возможно постепенное истирание покрытия. Ресурс в этом случае будет определяться не свойствами самого материала, а условиями гидродинамики. Мы планируем серию долгосрочных испытаний в проточном реакторе, чтобы оценить реальный срок службы. Однако уже сейчас можно уверенно говорить: в статических условиях или при аккуратной рециркуляции наши шарики выдерживают не менее трех циклов полной очистки без потери свойств.
— Можно ли точно настраивать покрытие под конкретные штаммы бактерий и насколько это сложнее, чем просто повысить общую эффективность?
— Да, технология атомно-слоевого осаждения позволяет делать это с высочайшей точностью. Мы можем менять соотношение атомных концентраций титана и ванадия, толщину нанопокрытия (от единиц до десятков нанометров) и даже топографию покрытия (например, наносить «наноколючки»).
Настройка под конкретный штамм — это задача более сложная, чем просто повышение общей антибактериальной способности. Здесь мы переходим от количественной задачи («убить все») к качественной: подавить конкретный патоген (например, S. Aureus), не затронув полезную микрофлору и не создав устойчивых форм.
Из литературы известно, что антибактериальная эффективность нанопокрытий (в том числе на основе TiO2 и его легированных форм) может существенно различаться в зависимости от типа микроорганизма. Например, грамположительные бактерии (такие как S. Aureus) часто оказываются более устойчивыми к действию наночастиц и покрытий, чем грамотрицательные (такие как E. Coli). Это связывают с различиями в строении клеточной стенки: у грамотрицательных бактерий она тоньше и содержит меньше пептидогликана, но при этом покрыта внешней мембраной. У грамположительных клеточная стенка значительно толще, что может затруднять проникновение активных форм кислорода и ионов металлов. Однако до сих пор нет единого мнения о точных механизмах, определяющих разную чувствительность штаммов. В одних работах ключевым фактором называют электростатические взаимодействия, в других — окислительный стресс, в третьих — морфологию самой наноповерхности.
В нашей работе мы не углублялись в эту проблему, но продемонстрировали высокую эффективность против обоих тестовых штаммов — грамположительного S. Aureus и грамотрицательного E. Coli — на уровне, близком к 100%. Это говорит о том, что основной механизм действия (генерация активных форм кислорода) является неспецифичным и для большинства практических задач водоподготовки такая «широкоспектральная» активность может быть даже предпочтительнее узкой настройки на конкретный патоген.
Тем не менее возможность точной настройки состава, толщины и топографии покрытия остается открытой для будущих исследований, если потребуется избирательное подавление определенных штаммов.
— Чем эта разработка отличается от мировых аналогов (например, от фотокаталитических мембран с TiO2) помимо использования стеклянных шариков?
— Отличий несколько, и они носят принципиальный характер — как с точки зрения технологии, так и с точки зрения конечных эксплуатационных свойств.
Первое отличие — технология нанесения и, как следствие, прочность покрытия. Атомно-слоевое осаждение создает не просто пленку, физически удерживающуюся на поверхности, а ковалентно «пришивает» атомы титана и ванадия к подложке. В большинстве коммерческих фотокаталитических мембран активный слой нанесен адгезивно или методом простого погружения. В результате при эксплуатации такой слой неизбежно отслаивается или вымывается. Наше покрытие, напротив, выдерживает даже экстремальные значения pH (1–2 и 10–11) и длительный контакт с водой без потери целостности. Это подтверждено экспериментами.
Второе отличие — равномерность покрытия на сложных формах. АСО дает конформное (повторяющее все изгибы) нанесение на трехмерную поверхность каждого стеклянного шарика, включая поры и микротрещины. Для плоских мембран эта проблема не стоит. Но для сыпучих фильтрующих загрузок это критически важно: любые непрокрытые участки становятся «слабым звеном», где могут накапливаться микроорганизмы и запускаться процессы деградации. Ни методы распыления, ни золь-гель-технология не способны обеспечить такое качество на гранулированных материалах.
Третье отличие — уникальное сочетание функциональных свойств в одном продукте. Впервые на стеклянных шариках мы объединили:
- фотокаталитическую активность (деградация органических красителей);
- полную минерализацию примесей, что подтверждается снижением химического потребления кислорода (ХПК) до нуля после нескольких часов обработки;
- антибактериальную активность (инактивация более 99,9% S. Aureus и E. Coli);
- химическую инертность и безопасность при контакте с питьевой водой (отсутствие вымывания ионов металлов и неизменность гидрохимических показателей).
В мировой практике фотокаталитические покрытия обычно оптимизируются под что-то одно: либо под разложение органики, либо под обеззараживание, либо под химическую стабильность. Предложенное нами решение сочетает все три аспекта в одной технологически масштабируемой системе, что и составляет его главное конкурентное преимущество.