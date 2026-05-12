Стеклянные шарики против бактерий

В Дагестанском государственном университете разработана технология, превращающая обычные стеклянные шарики в мощное оружие против бактерий и органических загрязнителей. Исследователи использовали метод атомно-слоевого осаждения (ALD), чтобы нанести на поверхность стекла сверхтонкую пленку — настолько тонкую, что она в тысячи раз тоньше человеческого волоса.

Кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета Абай Максумова

Эта пленка, состоящая из оксидов титана и ванадия, обладает фотокаталитическими свойствами: под воздействием света она запускает химические реакции, разрушающие патогенные микроорганизмы и органические молекулы.

В отличие от традиционных фильтров, накапливающих загрязнения или требующих замены картриджей, разработка ученых ДГУ работает по принципу фотокатализа. Сам материал не расходуется в процессе очистки и может использоваться многократно. При облучении светом на поверхности нанопокрытия Ti x V γ O 2 образуются активные формы кислорода (ROS), которые эффективно уничтожают бактериальные клетки и разлагают органические загрязнители.

Ключевое преимущество технологии — использование в качестве подложки стеклянных шариков, которые уже применяются в системах водоочистки. Это делает разработку легко интегрируемой в существующие промышленные установки. Впервые в мире исследователям удалось вырастить нанослой Ti x V γ O 2 на предварительно нанесенный зародышевый слой ALD Al 2 O 3 на стекле. Для анализа структуры и состава полученного покрытия использовались современные методы: сканирующая электронная микроскопия (SEM), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX) и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS). Последняя позволила впервые получить уникальные данные о химическом состоянии элементов в нанопокрытии.

Для создания покрытия ученые выбрали галогенидные прекурсоры — TiCl 4 , VOCl 3 и воду. Такой выбор не случаен: эти соединения обладают достаточным давлением пара при комнатной температуре и легко переходят в газовую фазу при умеренном нагреве. Кроме того, они значительно экономичнее металлоорганических аналогов, что делает процесс ALD легко масштабируемым и пригодным для интеграции в существующие промышленные системы очистки воды. Разработка особенно актуальна для регионов с ограниченным доступом к качественной питьевой воде. Фильтры с нанопокрытием могут стать основой современных многоразовых систем очистки как для питьевой, так и для сточной воды.

Особенность технологии — возможность точной настройки свойств покрытия. Изменяя состав оксидов металлов и толщину нанопленки, ученые могут создавать фильтры, эффективные против конкретных штаммов микроорганизмов. Исследователи уже работают над несколькими направлениями: помимо стеклянных шариков для водяных фильтров команда создает нанопокрытия для керамических и полимерных мембран, а также для воздушных фильтров на основе тканевых и бумажных материалов.

Проект проводится в рамках регионального конкурса Российского научного фонда на проведение фундаментальных исследований. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

«Разработка наших ученых — яркий пример того, как фундаментальная наука находит прямой путь к решению прикладных задач, имеющих огромное социальное значение. Дагестанский государственный университет последовательно развивает направление “умных” материалов для экологии. Метод атомно-слоевого осаждения, который освоили и развили исследователи под руководством Абай Максумовой, позволяет создавать покрытия с уникальными, заранее заданными свойствами на атомном уровне. Это не просто улучшение существующих технологий — это выход на принципиально новый уровень очистки воды и воздуха, что соответствует стратегическим задачам технологического суверенитета России в области экологической безопасности»,— отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Работа выполнена междисциплинарным коллективом ученых из Махачкалы (ДГУ и ДГМУ), Нижнего Новгорода (ННГУ) и Санкт-Петербурга (СПбГУ). Проект является частью программы развития ДГУ как участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Абай Максумова, кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета, ответила на вопросы «Ъ-Науки».

— Почему выбран именно дуэт оксидов титана и ванадия (Ti x V γ O 2 ) вместо чистого TiO? В чем конкретно заключается синергия ванадия для повышения фотокаталитической активности?

— Дело в том, что диоксид титана (TiO 2 ) эффективно работает только под ультрафиолетом (УФ), который составляет менее 5% солнечного спектра. Введение ванадия решает эту фундаментальную проблему.

Во-первых, ионы V5+ в кристаллической решетке TiO 2 действуют как «ловушки» для электронов. Они захватывают фотогенерированные электроны, не давая им рекомбинировать с «дырками». Это основная причина низкой эффективности TiO 2 . Во-вторых, примесные уровни ванадия (V 3d) располагаются внутри широкой запрещенной зоны TiO 2 , сужая ее и позволяя материалу «видеть» и поглощать видимый свет. В-третьих, ионы V5+ выступают в роли дополнительных каталитических центров, ускоряя генерацию супероксид-радикалов, которые и окисляют загрязнения.

В нашей работе эффективность подтверждена двумя независимыми типами измерений.

Первое — разложение модельного красителя индигокармина. Стеклянные шарики с покрытием Ti x V γ O 2 разложили 78% красителя за четыре часа под естественным светом, в то время как TiO 2 на тех же шариках — лишь 18%. Это пятикратное увеличение — прямое доказательство синергии ванадия.

Второе, еще более важное — снижение химического потребления кислорода (ХПК). Этот показатель отражает не просто обесцвечивание, а реальное окисление органических загрязнителей в воде. Исходная водопроводная вода имела ХПК 3,6 мг O 2 /дм 3 , что соответствует классу «умеренно загрязненная». После трех часов контакта с нашими шариками ХПК снизилось до 0 мг O 2 /дм 3 . Вода стала «очень чистой» по этому показателю. Для сравнения, шарики с покрытием TiO практически не изменили ХПК (значение осталось около 3,5 мг O 2 /дм 3 ).

— Как решается проблема токсичности ванадия? Не происходит ли вымывание ионов V5+ в питьевую воду, особенно при длительном контакте или в слабокислой среде?

— Это ключевой вопрос безопасности использования любых металлсодержащих материалов в системах питьевого водоснабжения. Наш подход решает его на молекулярном уровне.

Использованный нами метод атомно-слоевого осаждения (АСО) создает не просто тонкую нанопленку, физически удерживающуюся на поверхности. В процессе АСО атомы титана и ванадия ковалентно «пришиваются» к поверхности стеклянного шарика через прочные химические связи. Это принципиальное отличие от многих других методов нанесения, где покрытие может отслаиваться или постепенно вымываться.

Для проверки стабильности покрытия мы провели серию экспериментов.

Короткий контакт (три часа). Анализ воды методами капиллярного электрофореза и атомно-эмиссионной спектроскопии (чувствительность методов — доли миллиграмма на литр) не обнаружил ионов ванадия и титана в пробах воды после трех часов контакта с нашими шариками. Длительный контакт (30 дней). Мы также провели тесты при непрерывном контакте воды с нанопокрытыми шариками в течение 30 суток. Результат тот же: ионы ванадия и титана находятся ниже предела обнаружения используемых аналитических приборов. Экстремальные условия. Мы специально изменяли pH воды до агрессивных значений: сильнокислая среда (pH 1–2) и сильнощелочная среда (pH 10–11). Даже в этих условиях, которые в десятки раз агрессивнее, чем в реальных системах водоснабжения, вымывания ионов не произошло.

Важно не только отсутствие токсичных ионов, но и сохранение естественного состава воды. После контакта с нашими шариками плотность, сухой остаток, жесткость и щелочность воды остались неизменными (в пределах погрешности измерений).

Таким образом, наше нанопокрытие химически стабильно и безопасно для многократного использования в системах питьевого водоснабжения по всем исследованным параметрам. По сути, вода после контакта с нашими шариками сохраняет свой естественный минеральный состав и не приобретает никаких посторонних примесей.

— Насколько экономически масштабируем процесс ALD для тонн стеклянных шариков? Ведь традиционное атомно-слоевое осаждение — медленный и дорогой метод.

— Вы совершенно правы: классическое АСО в высоковакуумных лабораторных установках — это действительно медленный (осаждение может идти часами) и на первый взгляд дорогостоящий процесс. Однако эта задача решаема, и в промышленности для этого существуют проверенные инженерные подходы.

Первое — это масштабирование через увеличение реакционных камер. Для получения больших объемов покрытых материалов используются установки с увеличенными реакционными камерами, где обработка ведется партиями (batch mode). Это позволяет загружать килограммы, а не граммы материала за один цикл.

Второе — это специальные реакторы для гранул. Для сыпучих материалов (таких как наши стеклянные шарики) оптимальны циркуляционные или вращающиеся барабанные реакторы. Технологически это работает так: шарики засыпаются во вращающийся барабан, где они постоянно перемешиваются, а пары прекурсоров (TiCl 4 , VOCl 3 и H 2 O) подаются импульсами. За счет непрерывного перемешивания каждый шарик равномерно «купается» в парах прекурсоров, и мы добиваемся идеального конформного покрытия на всей загруженной массе.

Третье — экономия на реагентах. В нашей технологии мы целенаправленно отказались от дорогостоящих металлоорганических соединений (которые часто используются в АСО) в пользу недорогих хлоридных прекурсоров — TiCl 4 и VOCl 3 . Это многократно снижает стоимость сырья.

Что это означает на практике? Масштабирование процесса до производства тонн модифицированных шариков — это инженерная задача, и она решаема. Более того, АСО-покрытие наносится один раз, а шарики затем выдерживают сотни и тысячи циклов фильтрации без потери активности и без вымывания компонентов. В пересчете на один литр очищенной воды стоимость покрытия становится сопоставимой с ценой традиционных ионообменных смол или даже ниже, если учесть долговечность и возможность регенерации.

Таким образом, наша технология не только эффективна, но и потенциально экономически масштабируема для реальных систем водоочистки.

— Как технология работает в реальных, а не лабораторных условиях (мутная вода, наличие органических взвесей, экранирование света)?

— Здесь важно правильно понимать место и роль нашего материала в реальной системе водоочистки. Разработанные нами фотокаталитические шарики не предназначены для очистки мутных вод, например, напрямую из реки или промышленного отстойника. В любой технологической схеме водоподготовки есть последовательные этапы. Сначала вода проходит через стадии механической очистки (отстаивание, фильтрация через песок или сетчатые фильтры), которые удаляют основные взвеси. И только после этого вода поступает на этап тонкой доочистки, где как раз и применяются такие материалы, как наши шарики. Их задача — удалять растворенные органические загрязнители (остатки удобрений, фармацевтику, продукты жизнедеятельности микроорганизмов) и проводить окончательное обеззараживание. На этом этапе вода уже прозрачна, и проблема ослабления света взвесями практически отсутствует.

Кроме того, у нашей системы есть конструктивное преимущество. Сами стеклянные шарики работают как световоды. Даже если вода не идеально прозрачна, многократные внутренние отражения и рассеяния света внутри слоя шариков обеспечивают проникновение УФ и видимого излучения в межгранулярное пространство, «освещая» покрытия там, куда прямой свет не попадает.

Таким образом, практическая применимость определяется правильным местом в технологической цепочке, а избыточная мутность — это проблема других этапов очистки, которую решают другими методами.

— Каков реальный ресурс работы фильтрующего слоя до потери активности? Сколько циклов очистки выдерживает нанопокрытие без деградации и отслаивания?

— Мы провели систематическую оценку стабильности разработанных фотокаталитических шариков в условиях, моделирующих реальную эксплуатацию. Испытания включали три полных цикла фотокаталитической очистки (каждый цикл — несколько часов под естественным освещением с промежуточной регенерацией образцов).

Основные полученные нами результаты:

Заметного снижения эффективности разложения органических красителей от цикла к циклу не наблюдалось. Разложение индигокармина оставалось на уровне около 78% после четырех часов облучения во всех трех циклах. По результатам анализов капиллярного электрофореза и атомно-эмиссионной спектроскопии в воде после каждого цикла не обнаружено ионов титана и ванадия. Нижний предел обнаружения используемых методов — доли миллиграмма на литр, то есть даже следовых количеств вымывания не зафиксировано. После контакта с нашими шариками плотность воды, сухой остаток, общая жесткость, щелочность и pH оставались в пределах погрешности измерений. Это дополнительное подтверждение того, что покрытие не взаимодействует с водой и не изменяет ее природный состав. Во всех трех циклах инактивация тестовых штаммов S. Aureus и E. Coli сохранялась на уровне более 99,9% (практически 100%).

Таким образом, по совокупности четырех независимых критериев (активность, чистота воды, гидрохимия, антибактериальная эффективность) нанопокрытие демонстрирует полную стабильность в течение как минимум трех полных циклов очистки без каких-либо признаков деградации.

В целом следует различать два типа износа. Химическая деградация фотокатализатора нам не угрожает: активные формы кислорода генерируются в процессе работы, но сам материал при этом не расходуется, что подтверждается полным сохранением активности от цикла к циклу. Механический износ — отдельная тема. В условиях длительной эксплуатации в движущемся слое (шарики трутся один о другой в проточном реакторе) возможно постепенное истирание покрытия. Ресурс в этом случае будет определяться не свойствами самого материала, а условиями гидродинамики. Мы планируем серию долгосрочных испытаний в проточном реакторе, чтобы оценить реальный срок службы. Однако уже сейчас можно уверенно говорить: в статических условиях или при аккуратной рециркуляции наши шарики выдерживают не менее трех циклов полной очистки без потери свойств.

— Можно ли точно настраивать покрытие под конкретные штаммы бактерий и насколько это сложнее, чем просто повысить общую эффективность?

— Да, технология атомно-слоевого осаждения позволяет делать это с высочайшей точностью. Мы можем менять соотношение атомных концентраций титана и ванадия, толщину нанопокрытия (от единиц до десятков нанометров) и даже топографию покрытия (например, наносить «наноколючки»).

Настройка под конкретный штамм — это задача более сложная, чем просто повышение общей антибактериальной способности. Здесь мы переходим от количественной задачи («убить все») к качественной: подавить конкретный патоген (например, S. Aureus), не затронув полезную микрофлору и не создав устойчивых форм.

Из литературы известно, что антибактериальная эффективность нанопокрытий (в том числе на основе TiO 2 и его легированных форм) может существенно различаться в зависимости от типа микроорганизма. Например, грамположительные бактерии (такие как S. Aureus) часто оказываются более устойчивыми к действию наночастиц и покрытий, чем грамотрицательные (такие как E. Coli). Это связывают с различиями в строении клеточной стенки: у грамотрицательных бактерий она тоньше и содержит меньше пептидогликана, но при этом покрыта внешней мембраной. У грамположительных клеточная стенка значительно толще, что может затруднять проникновение активных форм кислорода и ионов металлов. Однако до сих пор нет единого мнения о точных механизмах, определяющих разную чувствительность штаммов. В одних работах ключевым фактором называют электростатические взаимодействия, в других — окислительный стресс, в третьих — морфологию самой наноповерхности.

В нашей работе мы не углублялись в эту проблему, но продемонстрировали высокую эффективность против обоих тестовых штаммов — грамположительного S. Aureus и грамотрицательного E. Coli — на уровне, близком к 100%. Это говорит о том, что основной механизм действия (генерация активных форм кислорода) является неспецифичным и для большинства практических задач водоподготовки такая «широкоспектральная» активность может быть даже предпочтительнее узкой настройки на конкретный патоген.

Тем не менее возможность точной настройки состава, толщины и топографии покрытия остается открытой для будущих исследований, если потребуется избирательное подавление определенных штаммов.

— Чем эта разработка отличается от мировых аналогов (например, от фотокаталитических мембран с TiO 2 ) помимо использования стеклянных шариков?

— Отличий несколько, и они носят принципиальный характер — как с точки зрения технологии, так и с точки зрения конечных эксплуатационных свойств.

Первое отличие — технология нанесения и, как следствие, прочность покрытия. Атомно-слоевое осаждение создает не просто пленку, физически удерживающуюся на поверхности, а ковалентно «пришивает» атомы титана и ванадия к подложке. В большинстве коммерческих фотокаталитических мембран активный слой нанесен адгезивно или методом простого погружения. В результате при эксплуатации такой слой неизбежно отслаивается или вымывается. Наше покрытие, напротив, выдерживает даже экстремальные значения pH (1–2 и 10–11) и длительный контакт с водой без потери целостности. Это подтверждено экспериментами.

Второе отличие — равномерность покрытия на сложных формах. АСО дает конформное (повторяющее все изгибы) нанесение на трехмерную поверхность каждого стеклянного шарика, включая поры и микротрещины. Для плоских мембран эта проблема не стоит. Но для сыпучих фильтрующих загрузок это критически важно: любые непрокрытые участки становятся «слабым звеном», где могут накапливаться микроорганизмы и запускаться процессы деградации. Ни методы распыления, ни золь-гель-технология не способны обеспечить такое качество на гранулированных материалах.

Третье отличие — уникальное сочетание функциональных свойств в одном продукте. Впервые на стеклянных шариках мы объединили:

фотокаталитическую активность (деградация органических красителей);

полную минерализацию примесей, что подтверждается снижением химического потребления кислорода (ХПК) до нуля после нескольких часов обработки;

антибактериальную активность (инактивация более 99,9% S. Aureus и E. Coli);

химическую инертность и безопасность при контакте с питьевой водой (отсутствие вымывания ионов металлов и неизменность гидрохимических показателей).

В мировой практике фотокаталитические покрытия обычно оптимизируются под что-то одно: либо под разложение органики, либо под обеззараживание, либо под химическую стабильность. Предложенное нами решение сочетает все три аспекта в одной технологически масштабируемой системе, что и составляет его главное конкурентное преимущество.

