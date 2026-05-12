В Сочи директор депозитария осужден на 10 лет за хищение 220 млн рублей

Центральный райсуд Сочи признал Алексея Лазарева, исполнительного директора ООО «Многофункциональный депозитарный центр», виновным в хищении средств клиентов на сумму 220 млн руб. Об этом сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и краевая прокуратура. За 27 краж он отправится в колонию общего режима на десять лет.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Сочинская компания «Многофункциональный депозитарный центр» предлагала услуги по аренде ячеек для хранения денег для покупки недвижимости. Клиентов депозитария убеждали, что дубликаты ключей могут использоваться только в присутствии сотрудников Росгвардии и самого арендатора. На самом деле господин Лазарев имел свободный доступ к содержимому хранилища. Системы видеонаблюдения в депозитарии не было.

Клиенты обнаружили хищение средств из депозитария в январе 2025 года. Алексей Лазарев скрылся, но вскоре был задержан. Валюту на сумму $600 тыс. он спрятал в лесу и после ареста указал место тайника, но основную часть средств обнаружить не удалось. На суде Лазарев утверждал, что понемногу брал деньги из ячеек, компенсируя хищение средствами других клиентов. Однако в начале 2025 года недостача стала критической.

Анна Перова, Краснодар