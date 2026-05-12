Нижегородская область выделит еще 4,7 млрд рублей на поддержку СВО

Правительство Нижегородской области намерено выделить еще 4,7 млрд руб. на поддержку СВО, ее участников и членов их семей, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях. Дополнительные средства удалось изыскать за счет реструктуризации бюджетных кредитов в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале мая правительство РФ решило списать Нижегородской области 16,7 млрд руб. бюджетных кредитов.

В 2024-2025 годах на поддержку СВО из бюджета Нижегородской области направили более 50 млрд руб.

Галина Шамберина