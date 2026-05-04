Нижегородской области спишут еще почти 16,7 млрд рублей бюджетных кредитов

Правительство РФ решило списать Нижегородской области еще 16,676 млрд руб. бюджетных кредитов. Всего постановлением от 27 апреля 21 региону списывают бюджетные кредиты на сумму более 114 млрд руб.

Объем списания соответствует размеру вложений субъектов РФ в проекты модернизации ЖКХ, обновления общественного транспорта, расселения аварийного жилья, докапитализации фондов развития промышленности, а также в реализацию нацпроектов и новых инвестиционных проектов

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области ожидаемый объем списания в 2025-2029 годах составляет 46,5 млрд руб. В августе 2025 года региону списали 3,5 млрд руб.

Галина Шамберина