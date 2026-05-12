МИД Армении: Ереван сам решит, стоит ли проводить референдум о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос о вступлении страны в Евросоюз будет решаться в соответствии с законодательством республики. При этом он отметил, что «армянский народ и граждане Армении имеют европейские устремления».

«То, что подлежит референдуму, будет решено референдумом. Наше законодательство все регулирует. Если написано, что такой-то вопрос должен решаться референдумом, — значит, будет референдум. Если не написано, что нужен референдум, значит, мы решим, как»,— заявил господин Мирзоян журналистам (цитата по News.am).

На пресс-конференции 9 мая президент РФ Владимир Путин рекомендовал армянским властям провести референдум о вступлении Армении в ЕС и будущих отношениях с Россией. По его словам, после этого можно будет сделать выводы и пойти по пути «взаимовыгодного развода».

У Армении нет статуса кандидата в ЕС, но в прошлом году в стране приняли закон о начале процесса вступления в объединение. Тогда правительство поясняло, что после обсуждения дорожной карты евроинтеграции на референдум вынесут вопрос о членстве в Евросоюзе. Вступление в ЕС предполагает, что республика должна выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

