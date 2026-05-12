Россияне меньше «горят» на работе

Доля сотрудников, оценивающих свою вовлеченность в работу как максимальную, в 2026 году снизилась до 63% с 72% в 2024-м, следует из опроса SuperJob. Для повышения интереса к труду компании стали чаще предлагать своим сотрудникам обучение, тренинги и программы тимбилдинга. Эксперты увязывают снижение вовлеченности сложной ситуацией в экономике и замедлением роста реальных зарплат — эти факторы снижают желание работников трудиться «на полную».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На фоне нынешнего замедления экономики РФ интерес работников к труду падает, следует из результатов опроса SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные россияне, а также представители компаний. Как выяснилось, за последние два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность в работу как максимальную, сократилась с 72% до 63%. Женщины, как и прежде, ставят себе более высокие оценки, чем мужчины: в среднем 4,5 из 5 баллов против 4,3 соответственно. Средняя оценка личной вовлеченности опрошенных в работу — 4,4 балла, что ниже 4,6 в опросе 2024 года.

Нанимателей такая ситуация, видимо, тревожит — опрос представителей компаний показал, что мероприятия по повышению вовлеченности персонала проводят 39% работодателей (на 9 процентных пунктов больше, чем два года назад). Наиболее популярными форматами «вовлечения» остаются обучение и тренинги, корпоративные игры и конкурсы, тимбилдинг, рабочие встречи и сбор обратной связи от сотрудников.

Среди представителей распространенных профессиональных групп наиболее высокие оценки вовлеченности себе поставили маркетологи (средний балл 4,8).

На уровне 4,7 балла свои усилия оценили воспитатели, главные бухгалтеры и менеджеры по продажам. Оценки 4,6 балла — у администраторов, водителей, квалифицированных рабочих, менеджеров по закупкам и работе с клиентами. Ниже всего свою вовлеченность оценили менеджеры по логистике (4,1 балла) и дизайнеры (4 балла).

Вовлеченность сотрудников 35–45 лет (4,5 балла) выше, чем у молодежи (4,2 балла) и работников в возрасте 45+ (4,4 балла). Еще один фактор, который увеличивает оценку,— доход. Среди опрошенных, зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц, средняя оценка составляет 4,3 балла, среди получающих от 150 тыс.— 4,6.

Как отмечает основатель HR-экосистемы Support Partners Константин Борисов, падение вовлеченности в работу обусловлено текущим состоянием российской экономики. «Привычные способы работы в условиях спада стали не эффективны, а поиск новых занимает время. Кроме того, работать теперь надо не больше, а по-другому, креативнее — многие этого не могут»,— говорит эксперт.

Существенная часть сотрудников перешла в «энергосберегающий режим», не видя смысла вкладывать в работу все силы в нынешних условиях, соглашается партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Однако он связывает падение интереса к работе с изменением условий вознаграждения. «Никто не хочет быть стахановцем, когда зарплата перестала расти»,— говорит он. Напомним, по итогам 2025 года в реальном выражении зарплаты выросли на 4,4%, что значительно ниже 9,1% в 2024-м и 8,2% в 2023 году.

Анастасия Мануйлова