Общежитие Орловского агроуниверситета хотят отремонтировать за 160 млн

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина объявил конкурс на поиск подрядчика для капитального ремонта общежития №1 в облцентре на улице Веселой, 28. Начальная цена контракта составляет 160 млн руб., следует из документации тендера.

Источником финансирования указан федеральный бюджет. По техническому заданию, подрядчик до 15 декабря 2027 года должен провести в здании демонтажные, общестроительные и отделочные работы. В перечень обязанностей также входит устройство системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, монтаж электрики и отопления, водоснабжения и водоотведения, а также сетей связи. Гарантийный срок на результаты работ составит пять лет. Общая площадь девятиэтажного здания (вместимость — 600 студентов) с тремя блоками достигает 9,7 тыс. кв. м.

Заявки на торги принимают до 24 апреля, итоги аукциона подведут 29 апреля.

На прошлой неделе также стало известно, что Курский государственный аграрный университет объявил конкурс на ремонт общежития №7 за 423 млн руб.

