Ремонт общежития Липецкого техуниверситета выполнит местный ИП за 423 млн

Индивидуальный предприниматель (ИП) Владимир Пальчиков из Липецка капитально отремонтирует общежитие местного государственного технического университета (ЛГТУ) на улице Московской, 30. Контракт с подрядчиком заключили за 423,2 млн при начальной цене 602 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В рамках аукциона ИП обошел четырех участников, чьи ценовые предложения варьировались от 426,2 млн до 571,9 млн руб. Их названия не разглашаются.

Контракт предполагает демонтаж конструкций, ремонт фасада, а также обновление систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и слаботочных сетей. Срок выполнения — с даты подписания контракта до 30 ноября 2028 года.

По данным Rusprofile, ИП Владимир Пальчиков зарегистрирован в 2020 году в Липецке для ведения деятельности агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Господин Пальчиков является соучредителем местных ООО «ТСК» и ООО «Фасад-комплект». В обеих компаниях ему принадлежат по 50% долей. В «Фасад-комплекте» он также является директором.

Согласно Rusprofile, Липецкий государственный технический университет заключил с ИП Владимиром Пальчиковым с 2023 года четыре контракта на общую сумму 85 млн руб. Впоследствии стоимость некоторых соглашений возросла. Все контракты связаны с капитальным ремонтом фасада здания учебно-лабораторного корпуса на Интернациональной, 5а.

На прошлой неделе стало известно, что общежитие Курского ГАУ отремонтирует местное ООО «Неодизайн плюс» за 431,5 млн руб.

Кабира Гасанова