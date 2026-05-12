FT: нефтяные корпорации возобновляют разведку на Аляске

Нефтегазовые компании в последние месяцы возобновляют работы по разведке новых месторождений на Аляске, прекращенные в 2010-х. Об этом пишет Financial Times (FT). Это происходит в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа поощряет наращивание добычи энергоносителей в штате.

Нефтяной промысел в Прадхо-Бей на Аляске (фото 2011 года)

Нефтяной промысел в Прадхо-Бей на Аляске (фото 2011 года)

По подсчетам исследовательской компании Wood Mackenzie, в 2025 году капиталовложения нефтяной отрасли на Аляске достигли рекордных $5 млрд против $4,1 млрд в 2024-м. В марте несколько компаний, в том числе ExxonMobil, Shell и Repsol, заплатили в общей сложности $163 млн за аренду участков для разработки месторождений на территории так называемого Национального резерва нефти на Аляске (National Petroleum Reserve in Alaska, NPRA). Американская ConocoPhillips и австралийская Santos также подали заявки на аренду территории для разведки и разработки там новых месторождений.

Ожидается, что месторождение Pikka, разрабатываемое Santos и Repsol, начнет функционировать уже в мае и что там будут добывать до 80 тыс. баррелей в сутки. Месторождение Willow компании ConocoPhillips планируется запустить в 2029 году. Добыча на нем, как ожидается, составит 180 тыс. баррелей в сутки.

