Угли торгуются по-местному

Положение российского угля на мировом рынке, показывает исследование NEFT Research, в начале мая определяется локальными факторами в большей степени, чем глобальными. В Европе востребованность российского угля из-за большого дисконта и короткого логистического плеча заметно выросла, а вот в Индии фрахт оказал губительное воздействие на российских экспортеров, у которых резко стали выигрывать австралийские и южноафриканские конкуренты с более калорийным сырьем. При этом в Турции спрос на российский уголь вырос из-за роста себестоимости для цементного производства альтернативного нефтяного кокса.

Как следует из данных NEFT Research, на неделе, завершившейся 3 мая, в Азии доминировал позитивный тренд. Китай продолжает наращивать запасы перед летним сезоном: индекс CFR Южный Китай (калорийность 5500 ккал) вырос до $110,9 за тонну, прибавив за неделю более $4 за тонну, или 3,8%, и показав рост на 32,1% с начала года. Котировки аналогичного по калорийности угля на условиях FOB Восточный выросли на $1,7, до $87 за тонну: на 2% и 20,3% соответственно.

В то же время в Индии наблюдается противоположная тенденция: российский уголь средней калорийности mid-CV уступал позиции высококалорийному топливу (high-CV), поскольку рентабельность поставок mid-CV снижалась на фоне высокой конкуренции со стороны альтернативных поставщиков.

Еще более контрастная картина в начале мая сложилась на западных рынках. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста газовых котировок европейские цены снова подскочили (на $13,5 на тонну в недельном сравнении), хотя спрос оставался слабым из-за потепления и достаточных запасов на терминалах.

В Турции же — обратная динамика: цены снижаются из-за рекордной выработки ГЭС, однако спрос на российский уголь растет, цементные заводы активно переходят на него из-за дороговизны нефтяного кокса, следует из исследования NEFT Research. Так, стоимость тонны российского энергоугля 6000 ккал FOB Тамань выросла за неделю на 0,5%, до $85,5, FOB Балтика — на 2,5%, до $74,5.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов объясняет противоречивость трендов в Азии и Европе тем, что сейчас локальные факторы перевешивают глобальные. «В Европе уголь исторически следует за ценой на газ,— отмечает господин Котов.— Даже при слабом физическом спросе ралли в газовых хабах TTF из-за геополитических рисков автоматически тянет вверх угольные индексы». В Азии и Турции уголь конкурирует либо с возобновляемой энергетикой, либо с нефтяным коксом в цементном производстве. В Индии, рассказывает эксперт, российскому углю mid-CV сейчас некомфортно: из-за дорогого фрахта из портов Балтики и Черного моря он теряет маржинальность, проигрывая high-CV из ЮАР или Австралии.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что цены на европейский высококалорийный энергетический уголь на базисе CIF ARA продемонстрировали рост до $107 за тонну, а российский уголь на базисе FOB Балтика торгуется на уровне $72 за тонну. «Значительный дисконт и короткое транспортное плечо делают российский уголь привлекательным для турецких покупателей»,— подчеркивает Борис Красноженов. В Азии, по его данным, высококалорийный энергетический уголь торгуется на уровне $133 за тонну (FOB Newcastle): ограниченное предложение индонезийского угля, высокий спрос со стороны неэнергетических секторов и ожидания более жаркой погоды оказывают поддержку ценам в Китае.

Партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Сергей Казачков связывает противоречивость трендов с индивидуальными особенностями рынков. «Индия в долгосрочной перспективе стремится снизить импортную зависимость в угле за счет собственной добычи, поэтому закупщики становятся более избирательными, а рынок — менее чувствительным к мировым шокам»,— поясняет Сергей Казачков. Япония и Южная Корея, по его словам, предпочитают high-CV из-за большей близости по характеристикам к газу и возможности использования на оборудовании с опцией gas-to-coal switch.

Китай менее чувствителен к последствиям ближневосточного конфликта, поскольку накопил большие запасы нефти и частично СПГ, имеет собственную добычу, а доля газовой генерации в стране низкая.

Ближневосточный конфликт, по мнению Александра Котова, влияет на рынок угля косвенно — через рост премии за риск и удорожание логистики. «Дефицита он не создает, но повышает волатильность и провоцирует парадоксальные разрывы цен между регионами»,— добавляет он.

Самым критичным трендом для российских экспортеров Александр Котов называет снижение маржинальности поставок в Индию из-за дорогой логистики. Для наращивания поставок эксперт советует воспользоваться трендом на замещение нефтекокса в Турции и спросом на высококалорийный уголь в Азии, а также сместить фокус с объема на качество. Российские угольщики, по словам эксперта, сохраняют высокую конкурентоспособность в сегменте high-CV за счет сочетания премиального качества и гибкого ценообразования — примером, указывает он, служит рынок Южной Кореи, где российский уголь high-CV широко востребован.

Полина Трифонова