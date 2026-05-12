Pick Up не удался

Как выяснил “Ъ”, производитель одних из самых популярных в России слабоалкогольных коктейлей Hooper’s Hooch «Мегапак» добился отмены патентов конкурента. Речь идет о дизайне жестяных банок для коктейлей Pick Up, который оказался слишком похож на банки Hooper’s Hooch, что, по мнению «Мегапак», позволяло конкуренту пользоваться преимуществами известной марки. Роспатент сходства между внешним видом тары Hooper’s Hooch и Pick Up не увидел, но Суд по интеллектуальным правам признал сходное общее впечатление упаковки для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил информацию о споре по дизайну тары для коктейлей Hooper’s Hooch и Pick Up в картотеке арбитражных дел. Иск в июне 2025 года подало ООО «Мегапак», производитель напитков Hooper’s Hooch, которое в 2023 году обнаружило, что в магазинах «Красное & Белое» и «ЕдаВода» продаются коктейли Pick Up в банках, схожих по цвету и дизайну с упаковкой Hooper’s Hooch. Опасения ООО «Мегапак», что потребители могут перепутать продукцию, подтвердил и соцопрос ВЦИОМа, проведенный летом 2024 года среди жителей крупных городов, употребляющих слабоалкогольные напитки. 68% опрошенных сочли похожим дизайн банок коктейлей Hooper’s Hooch и Pick Up с соком грейпфрута, и 64% увидели сходство банок коктейлей с соком черной смородины. В целом 61% респондентов ответили, что могли бы воспринять напитки как продукцию одного производителя.

По данным исследования компании РОМИР, на ноябрь 2024 года Hooper’s Hooch был вторым по популярности напитком в России среди брендов слабоалкогольных готовых коктейлей. Первое место занимал бренд «Очаково», третье — «Черный русский». По подсчетам аналитической компании «Нильсен», на эти три бренда в 2024 году приходилось до 50% всех продаж такой продукции.

Первые попытки воспрепятствовать копированию айдентики своих товаров компания «Мегапак» предприняла через Федеральную антимонопольную службу (ФАС), потребовав в 2024 году признать действия своего конкурента — производителя напитков Pick Up ООО ОПВЗ — недобросовестной конкуренцией. Но ФАС не увидела нарушений, поскольку внешнее оформление банок Pick Up было запатентовано как промышленный образец за ООО «Гифт», которое разрешило заводу его использовать. ООО «Мегапак» на дизайн своих банок патенты не получало, и в итоге уже само рисковало оказаться нарушителем чужих прав. В связи с этим компания попросила Роспатент снять правовую охрану с промобразцов «Гифта», но получила отказ. По мнению ведомства, внешний вид банок Pick Up и Hooper’s Hooch имеет «низкую степень сходства»: используются разные словесные элементы, отличается размер букв и взаимное расположение компонентов дизайна. После этого производитель Hooper’s Hooch обратился уже в суд за отменой решения Роспатента о регистрации дизайна банок Pick Up.

Суд по интеллектуальным права (СИП) удовлетворил требования ООО «Мегапак». Это решение 27 марта 2026 года устояло и в президиуме суда. СИП пришел к выводу, что банки конкурентов производят сходное общее впечатление «и только при детальном анализе элементов сравниваемых решений усматривается различие в исполнении отдельных деталей». «Сравниваемые объекты используют идентичные доминирующие элементы, на которых акцентируется восприятие потребителя», говорится в судебных актах. Для обоих коктейлей с соком смородины использована «характерная тара стандартизированной формы зеленого цвета с расположением близко к центру (на лицевой стороне) в две строки надписи, являющейся названием товара (напитка), с использованием натуралистических изображений ягод и листьев смородины, с дублированием тех же элементов на оборотной стороне банки», указал суд. Похожие выводы сделаны и по банке с соком грейпфрута.

Имеется сходство в типе и проработке используемых компонентов, а также в их расположении на банке. Сходство прослеживалось и в шрифтовой графике, «оттеночном цветовом выделении центра», а на общем впечатлении в большей степени сказалось использование зеленого цвета «в качестве цветового сопровождения», отмечается в решении.

В итоге суд не признал промобразцы «Гифта» оригинальными и прекратил их правовую защиту.

В «Гифте» не ответили на запрос “Ъ”. Руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group Анна Молчанова, представлявшая интересы ООО «Мегапак», заявила “Ъ”, что «подобные регистрации не просто конкурентная неприятность, а реальная угроза для бизнеса». По ее словам, «получив патент на давно известное решение, конкуренты получали в руки юридическое оружие, с помощью которого они могли подать в суд на Hooper’s Hooch за нарушение их исключительных прав, требовать запретить продажи и изъять из оборота продукцию».

Двойная защита

Юрист Global Legal Law Firm Наталья Спиридонова объясняет, что промобразцы активно используются для охраны внешнего вида товаров, а также их упаковки. В отличие от товарного знака промобразец защищает не конкретное обозначение и не репутацию бренда как таковую, а именно внешний вид продукта со всеми его деталями и особенностями —формами и конфигурациями шрифтов, орнамента, цвета и других эстетических признаков, которые видны потребителю, уточняет советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев. Под защиту такого патента, по его словам, попадают не только упаковка товаров, но и внешний вид мебели, техники, посуды и даже интерфейсов компьютерных игр.

Во время регистрации Роспатент проверяет промобразцы на новизну и оригинальность, указывает управляющий партнер Ermolina & Partners Дарья Ермолина. Критерий новизны означает, что существенные признаки внешнего вида не должны быть известны из общедоступных сведений до даты подачи заявки, а критерий оригинальности требует, чтобы эти признаки были обусловлены творческим характером, говорит Наталья Спиридонова. Дарья Ермолина считает важным указание суда на то, что Роспатент нарушил методологию оценки сходства общего впечатления. Кроме того, подчеркивает она, в пограничных ситуациях (когда есть и сходство, и отличия) для предупреждения смешения промобразцов целесообразно признать сходство, но ведомство сделало противоположный вывод.

Корректировка подхода Роспатента с учетом выводов суда могла бы оказать позитивное влияние на сокращение числа случаев регистрации решений, имитирующих внешний вид продукции конкурентов, особенно на рынке товаров повседневного спроса, к которым потребители не слишком внимательны, полагает госпожа Ермолина. Но в любом случае, по словам Натальи Спиридоновой, не стоит полагаться на то, что товары будут защищаться лишь в силу их узнаваемости среди потребителей. В связи с этим Артем Евсеев рекомендует заранее выстраивать стратегию защиты бренда, регистрируя не только название марки, но и упаковку ключевых продуктов.

Ян Назаренко, Анна Занина, Владимир Комаров