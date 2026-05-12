Бывшего помощника Жириновского приговорили к пяти годам за мошенничество

Тверской районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего депутата Госдумы, одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб., сообщил корреспондент ТАСС.

Сергей Абельцев (слева) в суде (сентябрь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно фабуле дела, господин Абельцев убедил пенсионера Сергея Алюшникова, что через связи с чиновниками сможет устроить его на должность помощника депутата. За это фигурант попросил 10 млн руб. В июле 2024 года Сергея Абельцева задержали сотрудники ФСБ.

Гособвинение запрашивало для подсудимого восемь лет колонии и штраф 1 млн руб. Прокурор заявил, что бывший депутат фактически не признал вину. Сам господин Абельцев на заседании в январе 2025 года говорил о признании вины и утверждал, что возместил ущерб потерпевшему.

Сергей Абельцев был депутатом Госдумы от ЛДПР с 1993 года. В 2011 году он ушел с поста, но остался работать в партии в качестве помощника Владимира Жириновского. В 2022-2023 годах чиновник занимал должность и.о. помощника первого замглавы фракции ЛДПР в Госдуме.

Никита Черненко