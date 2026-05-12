Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о нахождении эсминца «Североморск» у берегов Германии. При этом он подчеркнул, что российский флот выполняет свои функции в соответствии с международным правом, а проблемы с безопасностью на Балтике связал с деятельностью НАТО.

«Я не располагаю информацией о географии передвижения наших военных кораблей, это — прерогатива министерства обороны, нашего флота военного»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. «Что касается безопасности на Балтике, то, наверное, нагнетанию напряженности в большей степени здесь способствует в последние месяцы деятельность как раз военного флота стран НАТО, а не РФ»,— добавил Дмитрий Песков.

Накануне издание Kieler Nachrichten сообщило, что российский «Североморск» находится между немецким островом Фемарном и Любекской бухтой с минувших выходных. Незадолго до этого, обратили внимание немецкие СМИ, посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов говорил, что Россия рассматривает возможность сопровождения торгового флота в Балтийском море силами ВМФ для защиты от посягательств со стороны западных стран.

Лусине Баласян