Число погибших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до трех

При атаке Вооруженных сил Украины на Чебоксары 5 мая пострадали 47 человек. Трое погибли, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Ранее региональный Минздрав сообщал о двух погибших и 35 пострадавших.

Девять пострадавших остаются в больницах, один из них — в медучреждении в Нижнем Новгороде. С 12 по 15 мая сотрудники прокуратуры, администрации Чебоксар и различных ведомств организуют выездные приемы граждан. На местах будут работать психологи, написал господин Степанов в Telegram-канале.

По данным Следственного комитета России, ВСУ атаковали Чебоксары с помощью беспилотников и крылатых ракет. Было повреждено 28 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело о теракте.